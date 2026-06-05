У півоній досить товсті стебла, які після зрізу заповнюються бульбашками повітря й висихаючим соком, пише Deccoria. Через це блокується потік повітря з вази до квіткової головки, тому бутони швидко опадають.

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Якщо півонію не помістити одразу у вазу з водою після зрізання, то процес ще швидше прискориться, тому потрібно знати кілька правил задля довшого збереження квітів.

Чому півонії швидко в’януть?

Найчастіше після розміщення півоній у вазі всередині починають рости бактерії та водорості. Вони утворюють таку біоплівку, яка призводить до розкладання рослин.

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Додатково ситуацію погіршує ще й листя, занурене у воду, яке теж швидко гниє. Якщо ж забезпечити півоніям належний догляд, то у вазі вони зможуть простояти понад 2 тижні.

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Як продовжити життя півоніям у вазі?

Стебла півоній потрібно вкорочувати гострим секатором під кутом 45 градусів. Завдяки діагональному зрізу квіти поглинають більше води.

З кожною заміною води стебла слід вкорочувати на 1 сантиметр, щоб освіжити зону вбирання води й продовжити свіжість букета.

Квіти у вазу потрібно ставити після обробки стебел – у воду не має потрапляти листя, бо через швидке гниття воно забруднить воду й сприятиме розмноженню бактерій.

Півонії слід ставити у воду кімнатної температури наповнену у вазі приблизно на 10 сантиметрів. Після цього вазу треба розмістити подалі від прямого сонця.



Квіти у вазі можуть простояти набагато довше / Фото Pinterest

Який кондиціонер корисний для півоній?

Крім заміни води, правильного розміщення й обрізки стебел, варто скористатися розчином для збереження тривалої свіжості квітів. Цей засіб зменшить ріст мікроорганізмів, які викликають гниття півоній.

Для приготування потрібно 0,5 чайної ложки цукру, таблетка аспірину та чайна ложка оцту. Достатньо лише розчинити усі інгредієнти у воді, налити у вазі і вже тоді поставити квіти.

Крім живлення розчин підкислить воду, тож це перешкоджатиме росту шкідливих бактерій.