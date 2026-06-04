Великий, пишний трояндовий кущ на ділянці – це справжня гордість кожного дачника. Та для того, аби він не перетворився на один лиш скелет з гілок, потрібно вчасно розібратися, як боротися з основним шкідником культури – попелицею, пише The Spruce.

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Чим небезпечна попелиця на трояндах?

Попелиця – це справді неприємний шкідник, що швидко висмоктує з троянди соки та може повністю погубити навіть великий та потужний кущ. Особлива небезпека полягає у тому, що попелиця неймовірно швидко розмножується – і якщо хоч трохи затягнути боротьбу з нею, може виявитися вже надто пізно.

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Окрім того, попелиця може заражати й інші сусідні рослини, і не встигнете ви змигнути й оком, як усі троянди в саду почнуть сохнути. Передусім шкідник знищує листові пластини, а також може атакувати плодові чагарники, коли на них формується зав'язь.



Троянду може досить часто вражати попелиця / Фото Pexels

Як позбутися попелиці на трояндах?

На щастя, кілька методів можуть виявитися досить корисними та ефективними у боротьбі зі шкідником. І кілька популярних засобів дачники використовують вже роками.

Вода . Попелиця – це відносно невеликий шкідник, тож збити її з бутонів троянд можна навіть дуже сильним струменем води. Це непоганий варіант для людей з маленькими садками. Втім, зважайте, що це допоможе лише на короткий проміжок часу. Для довгострокового захисту потрібно вдатися до інших варіантів.

. Попелиця – це відносно невеликий шкідник, тож збити її з бутонів троянд можна навіть дуже сильним струменем води. Це непоганий варіант для людей з маленькими садками. Втім, зважайте, що це допоможе лише на короткий проміжок часу. Для довгострокового захисту потрібно вдатися до інших варіантів. Мило . Це дуже поширений та ефективний спосіб боротьби з попелицею. У пляшці з розпилювачем потрібно змішати воду з чайною ложкою засобу для миття посуду. Після цього розпилюйте розчин на троянди щотижня, поки попелиця не зникне.

. Це дуже поширений та ефективний спосіб боротьби з попелицею. У пляшці з розпилювачем потрібно змішати воду з чайною ложкою засобу для миття посуду. Після цього розпилюйте розчин на троянди щотижня, поки попелиця не зникне. Сода – це ще один відмінний засіб для боротьби з попелицею. 4 столові ложки продукту потрібно розвести у 5 – 6 літрах відстояної теплої води, а тоді обприскати хвору рослину.

– це ще один відмінний засіб для боротьби з попелицею. 4 столові ложки продукту потрібно розвести у 5 – 6 літрах відстояної теплої води, а тоді обприскати хвору рослину. Нашатир . На 3 столові ложки спирту потрібно додати 1 літр води. Розчином можна обприскати рослину, і результат не забариться – вже за кілька годин мертва попелиця почне опадати на землю.

. На 3 столові ложки спирту потрібно додати 1 літр води. Розчином можна обприскати рослину, і результат не забариться – вже за кілька годин мертва попелиця почне опадати на землю. Попіл. Він знайдеться практично в кожного дачника, але може бути не лише добривом, але й захистом від шкідників. Розведіть попіл у воді в співвідношенні 300 грамів на 2 літри, а тоді обприскайте заражену рослину. Зважайте, що розводити попіл потрібно в окропі, але перед обприскуванням дочекайтеся, поки вода вичахне.

Та зверніть увагу на те, що усі ці засоби ефективні тільки у випадку відносно невеликого зараження попелицею – якщо ж шкідник обсів усю рослину, краще купити спеціальний магазинний засіб.