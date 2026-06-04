Большой, пышный розовый куст на участке – это настоящая гордость каждого дачника. Но для того, чтобы он не превратился в один лишь скелет из веток, нужно вовремя разобраться, как бороться с основным вредителем культуры – тлей, пишет The Spruce.

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Чем опасна тля на розах?

Тля – это действительно неприятный вредитель, что быстро высасывает из розы соки и может полностью погубить даже большой и мощный куст. Особая опасность заключается в том, что тля невероятно быстро размножается – и если хоть немного затянуть борьбу с ней, может оказаться уже слишком поздно.

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Кроме того, тля может заражать и другие соседние растения, и не успеете вы моргнуть и глазом, как все розы в саду начнут сохнуть. Прежде всего вредитель уничтожает листовые пластины, а также может атаковать плодовые кустарники, когда на них формируется завязь.



Розу может довольно часто поражать тля / Фото Pexels

Как избавиться от тли на розах?

К счастью, несколько методов могут оказаться весьма полезными и эффективными в борьбе с вредителем. И несколько популярных средств дачники используют уже годами.

Вода . Тля – это относительно небольшой вредитель, поэтому сбить ее с бутонов роз можно даже очень сильной струей воды. Это неплохой вариант для людей с маленькими садами. Впрочем, учитывайте, что это поможет только на короткий промежуток времени. Для долгосрочной защиты нужно прибегнуть к другим вариантам.

. Тля – это относительно небольшой вредитель, поэтому сбить ее с бутонов роз можно даже очень сильной струей воды. Это неплохой вариант для людей с маленькими садами. Впрочем, учитывайте, что это поможет только на короткий промежуток времени. Для долгосрочной защиты нужно прибегнуть к другим вариантам. Мыло . Это очень распространенный и эффективный способ борьбы с тлей. В бутылке с распылителем нужно смешать воду с чайной ложкой средства для мытья посуды. После этого распыляйте раствор на розы каждую неделю, пока тля не исчезнет.

. Это очень распространенный и эффективный способ борьбы с тлей. В бутылке с распылителем нужно смешать воду с чайной ложкой средства для мытья посуды. После этого распыляйте раствор на розы каждую неделю, пока тля не исчезнет. Сода – это еще одно отличное средство для борьбы с тлей. 4 столовые ложки продукта нужно развести в 5 – 6 литрах отстоянной теплой воды, а тогда опрыскать больное растение.

– это еще одно отличное средство для борьбы с тлей. 4 столовые ложки продукта нужно развести в 5 – 6 литрах отстоянной теплой воды, а тогда опрыскать больное растение. Нашатырь . На 3 столовые ложки спирта нужно добавить 1 литр воды. Раствором можно опрыскать растение, и результат не заставит себя ждать – уже через несколько часов мертвая тля начнет опадать на землю.

. На 3 столовые ложки спирта нужно добавить 1 литр воды. Раствором можно опрыскать растение, и результат не заставит себя ждать – уже через несколько часов мертвая тля начнет опадать на землю. Пепел. Она найдется практически у каждого дачника, но может быть не только удобрением, но и защитой от вредителей. Разведите золу в воде в соотношении 300 граммов на 2 литра, а тогда опрыскайте зараженное растение. Учитывайте, что разводить пепел нужно в кипятке, но перед опрыскиванием дождитесь, пока вода выдохнется.

И обратите внимание на то, что все эти средства эффективны только в случае относительно небольшого заражения тлей – если же вредитель обсеял все растение, лучше купить специальное магазинное средство.