Обработка в начале лета может существенно повлиять на размер и качество урожая, пишет Deccoria.

Читайте также Урожай ягод летом удивит: что нужно сделать с малиной до конца мая

Как ухаживать за виноградом в июне?

В июне лоза активно растет, пускает новые побеги и развивает соцветия. Если не прибегнуть к удалению пасынков или боковых побегов, растущих из пазух листьев, то виноградник станет слишком густым.

Если листья начнут закрывать плоды, то на грозди будет попадать меньше света. Поэтому влага будет дольше задерживаться после дождя, а затем виноград имеет все шансы получить грибковое заболевание.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также в начале лета нужно подвязывать молодые побеги к опорам, чтобы предотвратить их ломку на ветру. Кроме того, важно прореживать листья вокруг гроздей, чтобы улучшить доступ света и циркуляцию воздуха. Плоды на солнце созревают намного лучше.



Молодые побеги нужно подвязывать к опорам / Фото Pexels

Удаление побегов и контроль за густотой позволяет лозе сосредоточить энергию на развитии плодов, а не на выработке избытка зеленой массы. Садоводы советуют время от времени поливать кусты винограда, не смачивая листья и грозди, только корни.

В июне растения становятся достаточно уязвимыми к мучнистой росе, которая может повлиять на их урожайность. Грибковая болезнь образует мучнистый налет на листьях, побегах и даже плодах.

Якщо шукаєте, де придбати садові інструменти зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Именно профилактика необходима для того, чтобы уберечь кусты. Регулярная обрезка, прореживание листьев и удаление пораженных частей помогают снизить риск заражения.

Чтобы защитить виноградную лозу от болезней на вредителей, можно воспользоваться натуральными средствами из тысячелистника, крапивы, хвоща или чеснока. Если регулярно применять эти растворы, то они укрепят растение и помогут избежать развития патогенов. Поэтому именно июнь является ключевым месяцем, который влияет на дальнейшее плодоношение винограда и здоровье всей лозы.