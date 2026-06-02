Обробка на початку літа може суттєво вплинути на розмір та якість урожаю, пише Deccoria.

Як доглядати за виноградом у червні?

У червні лоза активно росте, пускає нові пагони і розвиває суцвіття. Якщо не вдатися до видалення пасинків або бічних пагонів, що ростуть з пазух листків, то виноградник стане занадто густим.

Якщо листя почне закривати плоди, то на грона потраплятиме менше світла. Через це волога буде довше затримуватися після дощу, а відтак виноград має всі шанси отримати грибкове захворювання.

Також на початку літа потрібно підв’язувати молоді пагони до опор, щоб запобігти їхньому ламанню на вітрі. Крім того, важливо проріджувати листя навколо грон, щоб покращити доступ світла й циркуляцію повітря. Плоди на сонці дозрівають набагато краще.



Видалення пагонів та контроль за густотою дозволяє лозі зосередити енергію на розвитку плодів, а не на виробленні надлишку зеленої маси. Садівники радять час від часу поливати кущів винограду, не змочуючи листя й грона, лише коріння.

У червні рослини стають досить вразливими до борошнистої роси, яка може вплинути на їхню врожайність. Грибкова хвороба утворює борошнистий наліт на листках, пагонах і навіть плодах.

Саме профілактика необхідна для того, щоб вберегти кущі. Регулярна обрізка, проріджування листя й видалення уражених частин допомагають знизити ризик зараження.

Щоб захистити виноградну лозу від хвороб на шкідників, можна скористатися натуральними засобами з деревію, кропиви, хвоща чи часнику. Якщо регулярно застосовувати ці розчини, то вони зміцнять рослину й допоможуть уникнути розвитку патогенів.Тому саме червень є ключовим місяцем, який впливає на подальше плодоношення винограду й здоров’я всієї лози.