Рацион ежей состоит из крупнейших врагов сада – слизней, пишет Interia Zielona. Кроме того, они очень часто поедают гусениц, личинок и жуков, которые также уничтожают урожай.

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Как привлечь ежа на участок?

Появление ежа на участке обеспечивает экологическую и бесплатную защиту растений. Вместо того, чтобы использовать химические средства или делать домашние спреи против вредителей, легче привлечь ежей в сад.

Чтобы еж попал внутрь участка, следует подумать над созданием небольшого прохода близко к земле диаметром 10 – 15 сантиметров. Эти животные очень любят густые заросли, высокую траву и много листьев и веток. Именно в этих участках они прячутся в дневное время.

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В летнюю жару ежи страдают от обезвоживания, поэтому нужно поставить в саду миску со свежей водой. Следует держать ее в тени и возле кустов, чтобы ежу было безопасно во время мытья. Чтобы предотвратить размножение бактерий, миску нужно время от времени мыть.



Ежи съедают всех слизней из сада / Фото Pexels

Чем питаются ежи?

Кроме слизней ежи питаются мертвыми грызунами – мышами или полевками, а также птицами. Летом не надо рядом с миской ставить еще какую-то пищу для ежей, потому что в это время они находят достаточно пищи.

Дело в том, что если постоянно подкармливать ежей, то они привыкнут к этому, станут ленивыми и потеряют природные охотничьи инстинкты. Именно поэтому людям достаточно лишь обеспечить животных водой.

Как построить дом для ежей?

Чтобы ежи оставались в саду на длительное время, им можно построить домик, который будет защищать их от собак и кошек. Нужно лишь несколько досок около 30 сантиметров. Лучшим помещением станет квадрат 12x12 сантиметров.

Под низом должен быть слой соломы или сухие листья, сено и газеты не подойдут. Также в таком домике должна быть хорошая циркуляция воздуха, поэтому следует сделать 2 – 3 отверстия диаметром 1 сантиметр.

Такое помещение для ежей советуют разместить в тихом и тенистом уголке сада, где-то под кустарниками или у живой изгороди. Также его можно замаскировать ветвями или сухими листьями. Это напомнит ежу естественную нору, поэтому он активнее переберется в домик.