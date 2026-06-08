Одиночные скворцы не так опасны, но если птиц много, то они массово атакуют урожай, уничтожая все плоды, пишет Deccoria.

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Обычные отпугиватели на скворцов не действуют. Эти пернатые очень умные, поэтому за несколько дней понимают, что вещь с бликами – не представляет угрозы.

Как уберечь вишни от скворцов?

Лучшим средством против скворцов является специализированная садовая сетка, которая создает физический барьер, поскольку блокирует доступ птиц к плодам. Нужно выбирать сетки с мелкими ячейками до 2 сантиметров. Большие отверстия позволят птицам протиснуться и легко съесть плоды.

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Сетку надо плотно натянуть, закрепить и хорошо закрутить на концах. Если же она будет неплотной или очень тонкой, то не даст никакого эффекта. Кроме того, птицы в ней могут запутаться и травмироваться. Правильная сетка гарантирует защиту плодов и то, что птицы просто улетят.

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Закрепить небольшие или средние вишневые деревья достаточно просто и легко. Чтобы покрыть всю крону достаточно двух человек. А вот на высоких деревьях установить сетки уже куда сложнее и порой физически просто невозможно. В таком случае следует найти другие альтернативные варианты.



Сетки уберегают вишни от скворцов / Фото Picsel

Против скворцов хорошо работают подвижные чучела и модели хищников. Чучело должно иметь широкие рукава и ленты, которые будут развеваться на ветру. Фальшивые ястребы или соколы способны отпугнуть даже целую стаю.

Для еще лучшего эффекта, стоит постоянно расчищать землю под деревом от опавших плодов. Поврежденные или гнилые черешни являются доступными для птиц, поэтому привлекают к дереву рои пернатых.

В общем садоводы советуют обрезать вишневые деревья. Формировать вишню нужно так, чтобы крона была низкой. С такого дерева гораздо легче собирать плоды и замечать первых скворцов.