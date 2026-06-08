Поодинокі шпаки не такі небезпечні, але якщо птахів багато, то вони масово атакують урожай, знищуючи усі плоди, пише Deccoria.

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Звичайні відлякувачі на шпаків не діють. Ці пернаті дуже розумні, тож за кілька днів розуміють, що річ з відблисками – не становить загрози.

Як вберегти вишні від шпаків?

Найкращим засобом проти шпаків є спеціалізована садова сітка, яка створює фізичний бар’єр, оскільки блокує доступ птахів до плодів. Потрібно вибирати сітки з дрібними осередками до 2 сантиметрів. Більші отвори дозволять птахам протиснутися та легко з’їсти плоди.

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Сітку треба щільно натягнути, закріпити й добре закрутити на кінцях. Якщо ж вона буде нещільною чи дуже тонкою, то не дасть жодного ефекту. Крім того, птахи в ній можуть заплутатися й травмуватися. Правильна сітка гарантує захист плодів і те, що птахи просто відлетять.

Придбати сітку від птахів онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити товар перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Закріпити невеликі чи середні вишневі дерева досить просто і легко. Щоб покрити усю крону достатньо двох людей. А от на високих деревах встановити сітки вже куди складніше й часом фізично просто неможливо. У такому випадку слід знайти інші альтернативні варіанти.



Сітки вберігають вишні від шпаків / Фото Picsel

Проти шпаків добре працюють рухомі опудала й моделі хижаків. Опудало повинне мати широкі рукави та стрічки, які будуть майоріти на вітрі. Фальшиві яструби чи соколи здатні відлякати навіть цілу зграю.

Для ще кращого ефекту, варто постійно розчищати землю під деревом від опалих плодів. Пошкоджені чи гнилі черешні є доступними для птахів, тому приваблюють до дерева рої пернатих.

Загалом садівники радять обрізати вишневі дерева. Формувати вишню потрібно так, щоб крона була низькою. З такого дерева набагато легше збирати плоди й помічати перших шпаків.