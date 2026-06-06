Мурахи переносять на своїх лапках патогени, тому можуть заразити їжу, пише Deccoria. Саме у червні вони найчастіше пробираються в помешкання в пошуках їжі та помешкання.

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Якщо хоч одна мураха знайде на кухні їжу, то згодом приведе за собою ще десятки інших комах, тому потрібно швидко діяти, щоб прогнати їх зі свого дому.

Які є ефективні методи проти мурах?

Спиртовий оцет проти мурах

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Оцет досить часто відлякує мурах. Потрібно його лише розвести з водою в однаковому співвідношенні й обприскати розчином стежки, якими ходять комахи. Оцтом також можна обприскати дверні рами чи вікна.

Ефірні олії проти комах

Деякі рослини виділяють певні аромати, які подразнюють мурах. До таких запахів входить м’ята, лаванда та гвоздика. Слід лише кілька крапель олії капнути на ватний диск й розкласти мурашиними стежками. Також кілька крапель ефірної олії можна змішати з літром води й обприскати ці ділянки.

Придбати ефірні олії можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Кухонні спеції

Кориця й перець чилі чудово відлякують мурах через інтенсивний запах. Можна лише посипати ці спеції вздовж мурашиних шляхів: пороги, вздовж шафів та віконних рам.



Мурах з дому легко вивести / Фото Pexels

Кавова гуща

Гуща забезпечує чудовий фізичний та запаховий бар’єр. Потрібно лише розсипати вологу гущу в тому місці, де найбільше є мурах. Через деякий час вони зникнуть.

Як відлякати мурах з саду?

Вивести мурах з саду можна завдяки харчовій соді та розпушувачу. Сода вважається найвідомішим домашнім засобом проти мурах. Бікарбонат натрію шкідливий для комах, бо порушує їхні внутрішні процеси в організмі.

Найчастіше соду змішують з цукровою пудрою в однаковому співвідношенні. Така солодка приманка приваблює мурах. Суміш потрібно насипати у невеликі ємності, біля мурашиних стежок, у щілинах та поруч з горщиками. Важливо лише не сипати соду по всій клумбі, оскільки надлишок натрію може погіршити стан ґрунту і зашкодити молодим рослинам.