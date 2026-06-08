Раціон їжаків складається з найбільших ворогів саду – слимаків, пише Interia Zielona. Крім того, вони дуже часто поїдають гусениць, личинок та жуків, які також нищать урожай.

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Як привабити їжака на ділянку?

Поява їжака на ділянці забезпечує екологічний та безкоштовний захист рослин. Замість того, щоб використовувати хімічні засоби чи робити домашні спреї проти шкідників, легше привабити їжаків у сад.

Щоб їжак потрапив всередину ділянки, слід подумати над створенням невеликого проходу близько до землі діаметром 10 – 15 сантиметрів. Ці тварини дуже люблять густі зарості, високу траву й багато листя та гілок. Саме у цих ділянках вони ховаються в денну пору.

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У літню спеку їжаки страждають від зневоднення, тому потрібно поставити в саду миску зі свіжою водою. Слід тримати її в тіні та біля кущів, щоб їжаку було безпечно під час миття. Щоб запобігти розмноженню бактерій, миску потрібно час від часу мити.



Їжаки з'їдають усіх слимаків з саду / Фото Pexels

Чим харчуються їжаки?

Крім слимаків їжаки харчуються мертвими гризунами – мишами чи полівками, а також птахами. Влітку не треба поруч з мискою ставити ще якусь їжу для їжаків, бо в цю пору вони знаходять достатньо харчів.

Річ у тому, що якщо постійно підгодовувати їжаків, то вони звикнуть до цього, стануть лінивими й втратять природні мисливські інстинкти. Саме тому людям достатньо лише забезпечити тварин водою.

Як побудувати дім для їжаків?

Щоб їжаки залишалися в саду на триваліший час, їм можна побудувати будиночок, який захищатиме їх від собак та котів. Потрібно лише кілька дошок близько 30 сантиметрів. Найкращим помешканням стане квадрат 12x12 сантиметрів.

Під низом має бути шар соломи чи сухе листя, сіно й газети не підійдуть. Також у такому будиночку повинна бути хороша циркуляція повітря, тому слід зробити 2 – 3 отвори діаметром 1 сантиметр.

Таке помешкання для їжаків радять розмістити в тихому й тінистому куточку саду, десь під чагарниками чи біля живоплоту. Також його можна замаскувати гілками або сухим листям. Це нагадає їжаку природну нору, тому він активніше перебереться в будиночок.