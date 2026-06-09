Кущі троянд потребують значної кількості вологи, тому дачники радять наносити мульчу навколо них, пише Gardening Know How. Правильно підібрана мульча допомагає зберегти вологу в ґрунті, зменшуючи необхідність постійного поливу.

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Яка мульча підходить трояндам?

Найкращим варіантом для троянд вважається мульча з подрібненої кори. Вона добре утримує бажану вологу й пригнічує ріст бур’янів. Крім того, вона здатна зберегти коріння троянд в теплі, не викликаючи перегріву.

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Вирішальне значення має правильне застосування мульчі навколо кущів троянд. Дачники радять використовувати подрібнену кору завтовшки 5 – 7 сантиметрів. Товстіша мульча може перешкоджати воді й повітрю потрапляти до ґрунту.



Мульча зберігає стабільну вологість ґрунту / Фото Pexels

Розсипати мульчу потрібно навколо основи троянди, але краще залишити невеликий простір приблизно 6 – 8 сантиметрів. Такий відступ допоможе запобігти гниттю й уникнути проблем зі шкідниками. Ефективними варіантами мульчі є кедр, сосна чи ялина.

Як поливати троянди у червні?

Троянди потребують регулярного та правильного поливу. Полив найкраще проводити вранці. Вітер і сонце в цей час доби сприяють швидшому висиханню вологи на листі.

Кращий спосіб поливу – крапельний або за допомогою шлангу. Таким чином можна уникнути зволоження листя і знизити ризик грибкових хвороб.

Дорослі кущі троянд потребують від 3 до 5 сантиметрів води на тиждень в період активного росту. Молоді рослини потрібно частіше зволожувати – кожні 3 дні на старті, а через певний час полив можна поступово зменшити.