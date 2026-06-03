Щоб нормально розвиватися трояндам потрібен зволожений ґрунт, пише Martha Stewart. Проте рослини не можна перезволожувати, бо це призведе до проблем з цвітінням, викличе в’янення листя й підвищить ризик хвороб.

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Правильний режим поливу є ключовим фактором рясного цвітіння впродовж всього сезону. Квітникарі розповіли кілька правил, які допоможуть підтримувати кущі в гарному стані.

Коли варто поливати троянди?

Полив найкраще проводити вранці. Вітер і сонце в цей час доби сприяють швидшому висиханню вологи на листі. У спекотне літо можна поливати кущі ввечері, оскільки вдень вода випарується занадто швидко.

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Однак вечірній полив повинен бути поодиноким, в окремих випадках. Його краще уникати, оскільки волога на листі підвищує появу чорної плямистості.

Як часто поливати троянди?

Дорослі кущі троянд потребують від 2,5 до 5 сантиметрів води на тиждень в період активного росту. Молоді рослини потрібно частіше зволожувати – кожні 3 дні на старті, а через певний час полив можна поступово зменшити.



Троянди завжди потребують поливу / Фото Pexels

На що слід звертати увагу?

Сонячне світло

Чим більше сонця отримує кущ, тим швидше пересихатиме ґрунт. Троянди на відкритому сонці потребують більше вологи. Ті що ростуть у напівтіні випаровуються повільніше.

Тип ґрунту

Він суттєво впливає на режим поливу. Піщані ґрунти погано утримують вологу, тому потребують частішого зволоження. А от глинисті довше зберігають воду, але можуть створювати ризик надлишкової вологи для коренів.

Температуру

У спекотні літні дні троянди потребують більше води, ніж у прохолодну пору року. У вологу погоду потреба в поливі може бути меншою, щоб не підвищити ризик грибкових захворювань.

Вік і сорт

Молоді кущі хочуть більше вологи, бо формують кореневу систему. Різні сорти також мають різні потреби. Великоквіткові та чайно-гібридні троянди вимогливі до вологи, а от старі садові чи кущові сорти витриваліші до посухи.

Мульчу

Мульчування допомагає зберігати вологу у ґрунті, зменшує випаровування й захищає кореневу систему від перегрівання. Також мульча зменшує ризик контакту листя з ґрунтовими грибками.

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Як поливати троянди?

Найкращим вважається крапельний полив чи використання шлангу, який подає воду до кореневої зони. Таким чином вдасться уникнути потрапляння води на листя, тож це знижує розвиток грибкових хвороб.

Важливо, щоб волога проникала глибоко в ґрунт – до 45 сантиметрів. Це допоможе стимулювати розвиток міцної кореневої системи. Ручний полив теж можливий, але потрібно уникати зволоження листя та квітів.

Які є ознаки надмірного поливу?

При надлишку вологи троянди можуть реагувати пожовтінням листя, в’яненням чи опаданням. Також можливе уповільнення росту, слабке цвітіння, пошкодження кореневої системи й розвиток грибкових хвороб.

У такому випадку потрібно перевірити стан ґрунту, скоригувати режим поливу й покращити дренаж чи змінити структуру ґрунту.

Які є ознаки недостатнього поливу?

Брак вологи теж проявляється в’яненням, але вже додатково й висиханням листя. У спеку воно може виглядати підгорілим. Крім того, кущі троянд можуть повільніше рости, бутони опадати, а листя скручуватися.