Щитівки – це комахи, що паразитують на садових та кімнатних рослинах і висмоктують з них сік. Особливо полюбляють шкідники яблуні, а також орхідеї, олеандри та фікуси, пише Planet natural.

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Як позбутися щитівок?

На жаль, зараження кімнатних рослин щитівками відбувається дуже просто – варто лише пересадити рослини у заражену землю, або ж скористатися брудним садовим інструментом, як шкідники швидко заполоняють вазон і починають плодитися. Іноді можна принести щитівок і прямо з квіткового магазину.

Помітити їх одразу дуже важко – вони дуже маленькі, а дорослі особини до того ж не рухаються і більше нагадують сміття, що пристає до листя і стебел, а не комах. Щитівками вони називаються через те, що спину шкідників вкриває щиток з воскоподібних виділень та оболонок личинок.



Щитівка часто вражає кімнатні рослини / Фото Pexels

А ось личинок побачити простіше – вони рухливі і найчастіше сидять на стеблах, стовбурі та нижній частині листя. Ще одна ознака зараження – пожовтіння рослини, відмирання листя, засихання стебел та поява нальоту з тіл комах.

Один з найпростіших способів боротьби – це механічний. Рослину в горщику можна нахилити на 45 градусів та добре промити під теплим душем. Після цього по листю і стеблах потрібно пройтися ватним тампоном, змоченим у спирті.

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А ось якщо щитівки захопили яблуню чи інше плодове дерево, промивання під душем – це вже не така ефективна стратегія, тож потрібно використати інші народні методи.

Перцівка. Засипте у 2 склянки води 50 грамів свіжого гострого перцю та прокип'ятіть, а після цього залиште розчин на добу настоятися. Після цього змішайте рідину з милом, розведіть її та обробіть рослину.

Засипте у 2 склянки води 50 грамів свіжого гострого перцю та прокип'ятіть, а після цього залиште розчин на добу настоятися. Після цього змішайте рідину з милом, розведіть її та обробіть рослину. Часникова настоянка. Кілька головок часнику потрібно залити у воді та залишити на кілька годин настоятися. Процідіть настій і обприскайте заражені щитівкою рослини.

Кілька головок часнику потрібно залити у воді та залишити на кілька годин настоятися. Процідіть настій і обприскайте заражені щитівкою рослини. Лушпиння цибулі. Його потрібно прокип'ятити, а тоді залишити на добу для настоювання. Процідіть і також використайте для обробки.

На жаль, проти дорослих особин ані народні, ані хімічні препарати не дуже дієві, адже шкідники захищені панциром. Та якщо зараження сильне, потрібно все ж використати інсектициди, аби позбутися молодих комах та яєць щитівки.

Ось найкращі варіанти: