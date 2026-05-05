В яичной скорлупе содержатся важные питательные вещества, которые положительно влияют на рост и состояние растений, пишет Gardening Know How. Использование скорлупы не только улучшает рост томатов, но и защищает от вредителей.

В чем польза скорлупы?

Томатам весной важны такие элементы как азот, фосфор и калий, а также дополнительные вещества – кальций, магний и железо.

Кальций – это главный компонент яичной скорлупы. Он необходим для предотвращения гниения цветков – распространенной проблеме, которая портит плоды. Именно поэтому скорлупу часто добавляют в домашние подкормки или используют вместе с готовыми удобрениями.

Специалисты определили несколько основных преимуществ яичной скорлупы:

Источник кальция . Измельченная скорлупа обогащает почву и постепенно отдает питательные вещества, которые растения усваивают через корни.

Защита от гнили цветков . Достаточное количество кальция помогает избежать этой проблемы, которая приводит к порче плодов.

Улучшение структуры почвы . Скорлупа разрыхляет землю, благодаря чему лучше проходит вода и воздух.

Влияние на кислотность. Если почва слишком кислая, скорлупа может снизить ее кислотность.

Защита от слизней. Острые рассыпанные частицы скорлупы на участке создают барьер, который затрудняет вредителям доступ к растениям.

Однако здесь следует понимать, что скорлупа – это вспомогательная подкормка. Она не заменит полноценное удобрение, поскольку томаты нуждаются в комплексном питании в течение всего сезона.



После подкормки помидоры лучше растут / Фото Pexels

Как подготовить скорлупу к использованию?

Перед применением скорлупу нужно промыть и хорошо высушить. Это поможет избежать неприятного запаха и упростит дальнейшую обработку. Далее ее стоит измельчить. Чем мельче будут частицы, тем легче питательные вещества попадут в почву.

Но для лучшего результата скорлупу рекомендуют перемолоть в блендере до порошкообразного состояния. Тогда эту подкормку добавляют в лунки во время высадки рассады или смешивают с почвой или компостом.

Если растения уже растут, тогда порошок можно рассыпать у основания кустов, перемешать с землей и хорошо полить.

Дачники еще советуют обратить внимание на то, что томаты часто болеют фитофторозом, которого можно избежать, пишет Express. Все, что нужно – это не допустить застоя воды вокруг растения.

Также важно сажать томаты на солнечном участке, поскольку те, что растут в тени, чаще остаются влажными, а это уже способствует развитию фитофтороза.

Поливать томаты нужно ближе к почве, потому что верхний полив может вызвать влагу на листья, а это приведет к развитию спор.

Апельсиновые кожи являются весьма полезными в саду. Дачники их используют для:

создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;

отпугивания муравьев;

создания средства против тли.

Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.