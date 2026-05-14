Перец любит полное солнце, дренированную почву и достаточное количество влаги, пишет Martha Stewart.

А вот выращивание растений в неправильном месте имеет плохие последствия – от снижения урожайности до задержки в росте.

В каких местах нельзя сажать перец?

На участках со слабым освещением

Перцу нужно от 6 до 8 часов солнца для обильного урожая.

Если их посадить в тени, они могут расти медленно, становиться тонкими и давать меньше цветов,

– рассказала эксперт Анкит Сингх.

Меньше цветов означает, что будет меньше перцев. Плоды также могут созревать дольше, особенно в холодном климате или с короткими вегетационными периодами.

Во влажной местности

Дачникам советуют избегать посадки перца в тех местах, где накапливается вода после дождя или стекает после полива. Стоячая вода ограничивает доступ кислорода вокруг корней, поэтому растения могут пожелтеть, перестать расти и развить корневую гниль.

В местах, что подвержены появлению вредителей

Перец достаточно подвержен паутинному клещу и тле, которая скручивает листья и высасывает сок из растения, задерживая его рост. Паутинные клещи обрезают листья настолько сильно, что на растении останется лишь тонкая паутинка.



На маленьком участке грядки

Растениям нужно много места для развития корней. Если же их посадить на одной грядке с другими растениями, то это приведет к конкуренции с другими растениями за солнечный свет, воду и питательные вещества.

На местах роста пасленовых

Севооборот является ключевым для всех растений, поэтому стоит учесть, где именно не любят расти овощи.

Перцы не следует сажать на том же месте, где недавно выращивались помидоры, картофель или баклажаны. Все эти культуры относятся к семейству пасленовых и могут иметь много общих почвенных болезней и вредителей,

– добавила эксперт Анкит Сингх.

Если посадить перцы на этом участке, то можно увеличить риск бактериальной пятнистости и фитофтороза.

В уплотненной почве

Тяжелая и уплотненная почва не подходит для выращивания перцев. Он ограничивает развитие корней, а бедная почва может привести к низкой урожайности.

Лучше всего перец растет в теплом, солнечном месте, защищенном от ветров, с плодородной и хорошо дренированной почвой.

Какие растения стоит посадить рядом с перцем?

Посадка правильных растений станут для перцев настоящей естественной защитой от вредителей и неблагоприятных условий, пишет Southern Living. Растения-компаньоны отпугивают насекомых своим ароматом, улучшают условия роста затеняя почву и привлекают полезных насекомых – опылителей и естественных врагов вредителей.

Рядом с перцем советуют сажать редис, который отпугивает мелких жуков. Настурцию рекомендуется сажать между рядами перцев, чтобы она отвлекла тлю от перца. Кроме того, запах лука и чеснока тоже отпугивает тлю.

В то же время базилик имеет настолько интенсивный аромат, что перебивает запах перца и томатов, усложняя вредителям поиск растений.

