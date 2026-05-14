Перець любить повне сонце, дренований ґрунт та достатню кількість вологи, пише Martha Stewart.

А от вирощування рослин у неправильному місці має погані наслідки – від зниження врожайності до затримки в рості.

У яких місцях не можна садити перець?

На ділянках зі слабким освітленням

Перцю потрібно від 6 до 8 годин сонця для рясного урожаю.

Якщо їх посадити в тіні, вони можуть рости повільно, ставати тонкими та давати менше квітів,

– розповіла експертка Анкіт Сінгх.

Менше квітів означає, що буде менше перців. Плоди також можуть дозрівати довше, особливо в холодному кліматі чи з короткими вегетаційними періодами.

У вологій місцевості

Дачникам радять уникати посадки перцю в тих місцях, де накопичується вода після дощу чи стікає після поливу. Стояча вода обмежує доступ кисню навколо коренів, тому рослини можуть пожовтіти, перестати рости і розвинути кореневу гниль.

У місцях, що схильні до появи шкідників

Перець досить схильний до павутинного кліща і попелиці, яка скручує листя і висмоктує сік з рослини, затримуючи її ріст. Павутинні кліщі обрізають листя настільки сильно, що на рослині залишиться лише тонка павутинка.



На маленькій ділянці грядки

Рослинам потрібно багато місця розвитку коренів. Якщо ж їх посадити на одній грядці з іншими рослинами, то це призведе до конкуренції з іншими рослинами за сонячне світло, воду і поживні речовини.

На місцях росту пасльонових

Сівозміна є ключовою для всіх рослин, тому варто врахувати, де саме не люблять рости овочі.

Перці не слід садити на тому самому місці, де нещодавно вирощувалися помідори, картопля чи баклажани. Усі ці культури належать до родини пасльонових і можуть мати багато спільних ґрунтових хвороб і шкідників,

– додала експертка Анкіт Сінгх.

Якщо посадити перці на цій ділянці, то можна збільшити ризик бактеріальної плямистості та фітофторозу.

В ущільненому ґрунті

Важкий та ущільнений ґрунт не підходить для вирощування перців. Він обмежує розвиток коренів, а бідний ґрунт може призвести до низької врожайності.

Найкраще перець росте в теплому, сонячному місці, захищеному від вітрів, з родючим та добре дренованим ґрунтом.

Які рослини варто посадити поруч з перцем?

Посадка правильних рослин стануть для перців справжнім природним захистом від шкідників і несприятливих умов, пише Southern Living. Рослини-компаньйони відлякують комах своїм ароматом, покращують умови росту затіняючи ґрунт та приваблюють корисних комах – запилювачів та природних ворогів шкідників.

Поруч з перцем радять садити редиску, яка відлякує дрібних жуків. Настурцію рекомендовано садити між рядами перців, щоб вона відволікла попелицю від перцю. Крім того, запах цибулі і часнику теж відлякує попелицю.

Водночас базилік має настільки інтенсивний аромат, що перебиває запах перцю і томатів, ускладнюючи шкідникам пошук рослин.

Яке добриво підійде томатам та іншим рослинам?

Добриво для томатів, багате на калій, тому підходить для різних садових культур, включаючи квіти та плодові рослини – полуниці, перці, дині, кабачки, огірки, гарбузи.

Використання томатного добрива може збільшити врожайність і покращити якість плодів. Рекомендована пропорція використання добрива – 20 мілілітрів на 4,5 літра води. Найкращий ефект дає використання в період активного росту влітку.