Виявляється, що барбарис Тунберга є таким собі "магнітом" для кліщів, приваблюючи їх в кілька разів більше, ніж будь-які інші рослини, пише Deccoria.

Чому барбарис приваблює кліщів?

Цей вид барбарису вважається інвазивною рослиною. Густі зарості барбарису створюють вологий мікроклімат, який сприяє виживанню кліщів. Чагарник утримує вологу впродовж дня, створюючи ідеальні умови для виживання і розмноження кліщів.

Кліщі не люблять посушливі умови, тому залюбки віддають перевагу затіненим, густим і прохолодним місцям. Саме тому у заростях барбарису може бути до 10 разів більше кліщів, ніж деінде.

Як уникнути проживання кліщів у барбарисі?

Щоб зменшити ризик появи кліщів, достатньо змінити спосіб догляду за садом.

Фахівці радять не допускати утворення барбарисом щільних та герметичних стін. Регулярна обрізка й проріджування кущів покращує циркуляцію повітря й зменшує вологість біля землі.

Підтримка порядку під кущами – ще один важливий момент. Сміття, гілочки й товстий шар розкладаючої органічної речовини забезпечують сховище кліщів. Тому опале листя потрібно завжди згрібати.

Слід також пам’ятати, що кліщі не з’яляються на ділянці нізвідки. Їх заносять у сад тварини. Якщо на подвір’ї можуть бути миші чи їжаки, то ризик зростає в рази.



Барбарис Тунберга приваблює кліщів / Фото з Вікіпедії

Які рослини не подобаються кліщам?

Певні рослини мають сильний аромат чи містять ефірні олії, тому вберігають сад від кліщів, пише Interia Kobieta. До списку входить м'ята, пижмо, чорнобривці, лаванда, шавлія, орегано та розмарин. Інтенсивний аромат цих рослин відлякує не лише кліщів, але й інших шкідників.

Крім того, на ділянці можна посадити місцеві чагарники, які не утворюють агресивних та густих заростей. Садівники радять садити замість барбарису калину, кизильник, вейгелу, червону або чорну горобину.

