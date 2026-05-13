Оказывается, что барбарис Тунберга является неким "магнитом" для клещей, привлекая их в несколько раз больше, чем любые другие растения, пишет Deccoria.

Читайте также Эти растения отпугивают комаров: посадите их возле дома в мае

Почему барбарис привлекает клещей?

Этот вид барбариса считается инвазивным растением. Густые заросли барбариса создают влажный микроклимат, который способствует выживанию клещей. Кустарник удерживает влагу в течение дня, создавая идеальные условия для выживания и размножения клещей.

Клещи не любят засушливые условия, поэтому охотно отдают предпочтение затененным, густым и прохладным местам. Именно поэтому в зарослях барбариса может быть до 10 раз больше клещей, чем где-либо.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Как избежать проживания клещей в барбарисе?

Чтобы уменьшить риск появления клещей, достаточно изменить способ ухода за садом.

Специалисты советуют не допускать образования барбарисом плотных и герметичных стен. Регулярная обрезка и прореживание кустов улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает влажность у земли.

Поддержание порядка под кустами – еще один важный момент. Мусор, веточки и толстый слой разлагающегося органического вещества обеспечивают убежище клещей. Поэтому опавшие листья нужно всегда сгребать.

Следует также помнить, что клещи не появляются на участке ниоткуда. Их заносят в сад животные. Если во дворе могут быть мыши или ежи, то риск возрастает в разы.



Барбарис Тунберга привлекает клещей / Фото из Википедии

Какие растения не нравятся клещам?

Определенные растения имеют сильный аромат или содержат эфирные масла, поэтому уберегают сад от клещей, пишет Interia Kobieta. В список входит мята, пижма, бархатцы, лаванда, шалфей, орегано и розмарин. Интенсивный аромат этих растений отпугивает не только клещей, но и других вредителей.

Кроме того, на участке можно посадить местные кустарники, которые не образуют агрессивных и густых зарослей. Садоводы советуют сажать вместо барбариса калину, кизильник, вейгелу, красную или черную рябину.

Как защитить сад от птиц?

Для защиты ягод и фруктов от птиц используются светоотражающие объекты. Эффективно помогают диско-шары или компакт-диски. На одно фруктовое дерево нужно несколько таких шариков на разной высоте, чтобы защитить большинство плодов.

Эти предметы создают внезапные вспышки света и визуальные искажения, отпугивающие птиц, имитируя опасность.