Огурцы – это относительно неприхотливые овощи. Но если и есть одна вещь, в которой они проявляют большую прихотливость – это количество воды, пишет Martha Stewart.

Когда поливать огурцы?

Так, нужно разобраться не только с правильной частотой полива огурцов, но и со временем суток. Лучше браться за полив утром, чтобы плоды и листья выглядели здоровыми.

Утренний полив дает растениям время набрать влагу перед дневной жарой, а листьям – высохнуть, если оно намокнет,

– поделилась преподавательница по садоводству Анкит Сингх.

А вот если вы оставите листья влажным на ночь, существует большая вероятность появления грибковых заболеваний. Поэтому по возможности вечернего полива лучше избегать. Полив в обед также под запретом – из-за капель воды, попавших на листья, они могут получить ожоги. Кроме того, вода испарится быстрее, и полив придется повторить раньше.

Насколько часто нужно поливать огурцы?

Здесь нужно обращать внимание на несколько различных факторов, но в целом огурцы нуждаются в 2,5 – 5 сантиметров воды в неделю. Если вы выращиваете их на песчаном грунте, а на улице стоит жара, поливать придется ежедневно, или же через день.

В прохладную погоду или на тяжелой почве полив можно немного сократить. Но основная цель заключается в том, чтобы земля под огурцами была равномерно влажной, но не мокрой.



Полив очень важен для роста огурцов / Фото Pexels

Какие факторы учитывать при поливе огурцов?

Для хорошего роста и побегов, и плодов огурцов им нужна постоянная влажность. Но в зависимости от различных условий земля может просыхать быстрее или медленнее. Поэтому вот на что нужно обратить дополнительное внимание.

Солнечный свет . Огурцы хорошо растут на полном солнце, но тогда поливать их нужно чаще. В идеале огурцы должны быть на солнце 6 – 8 часов в день, чтобы получить большие и здоровые листья, а также обильные плоды.

. Огурцы хорошо растут на полном солнце, но тогда поливать их нужно чаще. В идеале огурцы должны быть на солнце 6 – 8 часов в день, чтобы получить большие и здоровые листья, а также обильные плоды. Почва . Его тип играет очень важную роль. Определенные типы почвы (песчаный и каменистый) лучше аэрируется, а затем быстрее и сохнет. Глинистый грунт, или богатый органическими веществами дольше остается влажным.

. Его тип играет очень важную роль. Определенные типы почвы (песчаный и каменистый) лучше аэрируется, а затем быстрее и сохнет. Глинистый грунт, или богатый органическими веществами дольше остается влажным. Температура и влажность . Чем выше температура, то больше вероятность, что огурцы получат тепловой стресс – и это значит, что растениям нужно больше воды.

. Чем выше температура, то больше вероятность, что огурцы получат тепловой стресс – и это значит, что растениям нужно больше воды. Мульча. Если вы мульчируете огурцы, тогда поливать можно несколько реже, ведь мульча хорошо удерживает влажность.

Чем подкормить огурцы?

Полив – это лишь одна из составляющих качественного ухода за огурцами. Также они нуждаются и в подкормке, но его нужно подобрать правильно, чтобы не навредить, пишет Homes&Gardens. Первая подкормка проводится на фазе двух листочков, и тогда растению нужен азот – можно использовать раствор мочевины или аммиачной селитры.

Также огурцы нужно подпитывать в такие этапы роста:

После всходов огурцам нужны комплексные удобрения с основными питательными веществами: азотом, фосфором и калием.

огурцам нужны комплексные удобрения с основными питательными веществами: азотом, фосфором и калием. Активный рост требует азота и калия. Для того, чтобы обеспечить им огурцы, можно подкормить их настоем куриного помета или раствором из навозной жидкости.

требует азота и калия. Для того, чтобы обеспечить им огурцы, можно подкормить их настоем куриного помета или раствором из навозной жидкости. Во время плодоношения очень важны калий и фосфор, а вот азотные удобрения давать уже не нужно. Идеально подойдет раствор суперфосфата или зола.

Что еще нужно подкормить в мае?

Сейчас стоит позаботиться не только об огурцах, но и о помидорах – для того, чтобы они завязали много плодов, им нужны качественные удобрения. В мае помидоры нуждаются в азоте, калия, фосфора, магния и других микроэлементов. Опытные огородники используют и органические, и минеральные удобрения, ведь они закрывают разные потребности растения.

С первой подкормкой затягивать не стоит – проводить ее можно уже через 2 недели после первой пикировки.