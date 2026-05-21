Кроме того, огурцам нужно полное солнце и хорошо дренированная почва, иначе можно существенно уменьшить урожайность и поразить овощи грибковыми заболеваниями, пишет Martha Stewart.

Где нельзя сажать огурцы?

В затененных местах

Огурцам нужен свет от 6 до 8 часов в день. Посадка в затененных местах вблизи высоких деревьев, зданий или заборов существенно снижает развитие и урожайность плодов.

Недостаточное количество солнечного света может привести к слабым и длинноногим растениям, что сделает их более восприимчивыми к вредителям и болезням,

– отметил эксперт Адам Гилл.

На участках, которые подвержены появлению вредителей

Огурцы очень уязвимы к тле и белокрылкам, поэтому нельзя их сажать рядом с растениями, которые привлекают этих вредителей. Чтобы избежать накопления вредителей садовница Чикагского ботанического сада Райли Финнеган-Каррион советует ежегодно чередовать посевы.

На маленьких грядках и в бедных почвах

Нельзя выращивать огурцы на маленьком участке, поскольку выбор такого места может привести к задержке роста и образования плодов.

Огурцы любят хорошо дренированную и богатую питательными веществами слабокислую почвенную систему с рН от 6 до 7. Если же посадить овощи в почву низкого качества – это приведет к задержке роста и ослаблению растения.

Среди симптомов плохого качества почвы – желтые листья, низкая урожайность, появление корневой гнили и грибковых заболеваний.



Огурцы нельзя сажать на бедной почве / Фото Unsplash

Рядом с тыквенными

Не стоит сажать огурцы рядом с тыквенными культурами – тыквами, кабачками или дынями. Дело в том, что эти растения привлекают тех же вредителей и болезни, поэтому огурцы становятся еще более уязвимыми к заражениям. А еще они одинаково нуждаются в одних и тех же питательных веществах и воде в почве.

На ветреных участках

Огурцы не стоит сажать на участках, которые находятся под постоянным ветром, без защиты. На таких грядках часто могут разрываться листья, а такое повреждение только ослабляет растение. Если огурцы еще и закреплены на шпалерах, то ветер может повредить плоды или даже все растение.

Почему нужно огурцам удалять боковые побеги?

Опытные садоводы отмечают, что каждое растение имеет ограниченное количество энергии, доступную из почвы, пишет Interia Kobieta. Если не сделать правильные шаги во время роста растения, то оно начнет расти во всех направлениях, развивая метровые стебли и большие листья.

В таком случае растение не будет иметь энергии для плодоношения, поэтому нужно обрезать боковые побеги, чтобы заблокировать растению расходования энергии на зеленые листья.

Тогда все удобрения и вода начнут направляться к плодам. Кроме того, прореженный куст еще и обеспечит растениям хорошую вентиляцию. Если огурцы будут сухими, то смогут избежать мучнистой росы.

Какие домашние удобрения необходимы огурцам?

Дачники отмечают, что огурцы нуждаются в регулярном поливе и подкормке азотом, фосфором и калием на раннем этапе развития. Рекомендованными являются такие органические удобрения: