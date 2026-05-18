Огурцы имеют высокие потребности в воде и питательных веществах, пишет Deccoria. Они очень чувствительны к засухе, поэтому регулярный полив довольно важен уже с первых дней после посадки.

Чем подкормить огурцы?

Удобрение для огурцов имеет большое значение, поскольку растение развивает большие листья и длинные стебли. Правильные удобрения помогут сформировать вкусные плоды за короткое время. Именно поэтому огурцам нужен азот, фосфор и калий уже на раннем этапе развития.

Огородники рассказали о нескольких органических домашних подкормках, которые можно использовать уже с момента высадки рассады в грунт.

Настой из крапивы

Молодую крапиву нужно собрать в 10-литровое ведро и залить водой. Тогда его нужно накрыть крышкой и поставить в тень примерно на 2 недели, помешивая каждый день.

После этого жидкость нужно процедить и разбавить водой в соотношении 1:10. Этим раствором огурцы нужно поливать каждые 2 – 3 недели.

Молочный раствор

Для этой подкормки нужно развести молоко и воду в соотношении 1:10. К примеру, стакан молока на 10 стаканов воды. Этот раствор следует использовать для полива огурцов раз в месяц.

Зольное удобрение

Огородники советуют просеять 1 литр древесной золы через сито и высыпать в 10-литровое ведро. Тогда его заливают водой и оставляют на 1 – 2 дня. Удобрение подходит для полива раз в неделю.

Дрожжевая добавка

В 10 литрах воды нужно растворить 100 граммов свежих дрожжей, добавив 5 столовых ложек сахара. Смесь можно оставить на 2 – 3 часа, чтобы дрожжи активировались. Это удобрение надо использовать сразу и применять каждые 2 недели.

Настой из луковой шелухи

Луковую шелуху от 2 – 3 килограммов лука нужно залить 2 литрами воды и прокипятить 10 минут. А тогда охлажденный раствор развести в 3 литрах воды. Поливать овощи настоем нужно 2 – 3 дня.



Удобрения полезно повлияют на рост огурцов

Какой водой поливать огурцы?

Огурцы нужно поливать мягкой и теплой водой. Лучше всего подходит дождевая вода, но и водопроводную тоже можно использовать. Нужно лишь дать ей нагреться на солнце несколько часов.

Следует помнить, что вода для полива не может быть холодной, потому что приводит к стрессу растений. Из-за этого может замедлиться рост огурцов и пожелтеть листья.

Почему нужно рядом с огурцами сажать укроп?

Дачники советуют сажать укроп рядом с огурцами, благодаря одному очень полезному преимуществу, пишет Interia Kobieta. Дело в том, что когда укроп начинает цвести, то образует некие зонтики из маленьких желтых цветков.

Именно эти зонтики привлекают на участок полезных насекомых – божьих коровок и паразитических уксусов. Они тем временем отпугивают вредителей, которые поражают огурцы. Чем больше насекомых будет на грядке, тем меньше нужно будет применять химикатов.

