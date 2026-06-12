Впоратися зі щурами на ділянці допоможе звичайна перцева м’ята, різкий аромат якої миттєво відлякує гризунів, пише Wprost Dom.

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Як вивести щурів з подвір’я чи дому?

Олія перцевої м’яти не знищує щурів, але дезорієнтує їх у просторі через інтенсивний запах. У гризунів доволі розвинений нюх, який вони використовують для пошуку їжі, тому запах м’яти відлякує їх настільки, що до ділянки з цим ароматом вони більше не повертаються.

Найчастіше в теплу пору гризуни з’являються:

біля компостних ям;

поруч із годівницями та мисками для тварин;

у гаражах, де зберігається насіння;

під купами дров;

біля протікаючих зливів та труб.

Приготувати м’ятний спрей проти гризунів досить просто. Для розчину потрібні лише 250 міліграмів води та 10 – 15 крапель олії перцевої м’яти.



Щури не люблять запаху перцевої м'яти / Фото Pexels

Розведений засіб слід перелити у пульверизатор та розпилити в тих місцях, де можуть бути щури: навколо компостного контейнера, гаражних воріт, вентиляційних решіток, щілин біля труб тощо.

Проте аромат ефірної олії розчиняється через 2 – 3 дні, тому обприскування варто час від час поновлювати.

Олію перцевої м'яти можна придбати на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Та для того, щоб гризуни не поверталися на ділянку, потрібно зберігати корм для тварин у герметичних контейнерах, не залишати залишки їжі на терасі й косити високу траву біля парканів.

Щури є досить небезпечними, бо переносять бактерії та паразитів, тому при першій появі гризунів вдома чи на подвір’ї, варто одразу застосувати розчин з перцевої м’яти.