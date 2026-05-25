Как только рабочий муравей в вашем доме находит воду или пищу, он возвращается к гнезду, чтобы сообщить об этом остальным насекомым. И феромонный след, что оставляют за собой муравьи, позволяет им безошибочно находить одни и те же места, пишет Southern Living.

Как избавиться от муравьев в доме?

Никому не хочется, чтобы сотни маленьких насекомых лазили по кухне, кладовке и ванной комнате – но избавиться от муравьев часто не так легко, как хотелось бы. Но всего несколько шагов помогут этим насекомым навсегда забыть дорогу в ваш дом.

Разложите приманки

Первое, что нужно сделать – это разложить различные ловушки-приманки – покупные гелевые, или домашние с вареньем. Муравьи, что заползают в дом, делятся едой и кормят друг друга, поэтому сладости с ядом могут быть эффективными.

Главное, держите такие ловушки в недоступном для детей и домашних животных месте.

Будьте терпеливыми

Сначала может показаться, что вы видите даже больше муравьев, что кормятся из вашей кухни, но это нормально и даже хорошо. Эти насекомые отнесут инсектицид в колонию, чтобы поделиться с маленькими муравьями и королевой. Уже через несколько дней вы должны заметить уменьшение активности.



Борьбу с муравьями нужно вести последовательно / Фото Pexels

Регулярно размещайте новые приманки

Как только пища в ловушке-приманке закончилась, ее нужно заменить на новую. Так же нуждаются в замене и покупные ловушки, но с ними это нужно делать реже, чем с самодельными.

Выбросьте продукты, которые ели муравьи

Во-первых, некоторые виды муравьев, например аргентинские, могут загрязнять продукты, ведь они также едят мусор, мертвых животных и насекомых и тому подобное. Поэтому если есть подозрение, что в каком-то продукте побывали муравьи, лучше от него избавиться.

Во-вторых, на вашу кухню муравьев прежде всего привлекает пища. Это значит, что ее источники должны исчезнуть: упаковывайте продукты в пленку или контейнеры, чтобы насекомые не могли к ним добраться.

Не опрыскивайте пространство неизбирательно

Существует немало спреев против насекомых и муравьев в частности, но их использование не такое эффективное, как может показаться. Возможно, вы убьете сотню насекомых, но это только верхушка айсберга. В колонии ждет целая колония с детенышами и королевой.

И часто муравьи просто начинают избегать опрысканного участка, или же вообще переходят в стадию "почкования" – рабочие муравьи начинают производить королев для того, чтобы создать даже больше гнезд. Поэтому такой способ борьбы может дать совершенно противоположный результат.

Не расслабляйтесь осенью

Многие муравьи снижают свою активность осенью – но это не значит, что они исчезли. Они вернутся, поэтому прекращать обработки точно не следует.