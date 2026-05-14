Цвіль не тільки псує якість повітря та може бути небезпечною, але й дорога у видаленні, коли розростається досить сильно. Тож щоб не платити тисячі за її видалення згодом, краще перевірити кілька місць в оселі вже зараз, пише Southern Living.
Де в домі може ховатися цвіль?
Ущільнювачі пральної машини
Це – перше місце, де обов'язково потрібно перевірити, адже гума навколо обідка дверцят постійно контактує з водою, і це робить її майже ідеальним розсадником плісняви.
Переконайтеся, що ви протираєте ущільнювач принаймні раз на місяць – для цього варто використовувати мило та оцет. Це допоможе запобігти появі цвілі. Також після прання не зачиняйте дверцята машинки одразу – дайте барабану трохи "провітритися".
Брудна білизна
З очевидних причин поєднання бактерій, поту, води та вологи – це ідеальне середовище для розвитку спор плісняви. Намагайтеся не тримати брудний одяг у кошику надто довго, а також обирайте кошики з гарною вентиляцією.
Якщо ви часто займаєтеся спортом чи виконуєте фізичну роботу, не завадить прати білизну частіше. Головне – не кладіть вологі речі у закриті шафи.
Килим у підвалі
Якщо у вашому домі є підвал, увесь текстиль там потрібно уважно перевірити, адже підвали – це зовсім не місця, відомі хорошою вентиляцією. Якщо є така можливість, регулярно вмикайте там осушувач повітря.
Куточки у ванній кімнаті
Ванна кімната в цілому – це джерело цвілі, і там під час прибирання потрібно бути особливо уважними. Ретельно перевірте куточки кімнати – навколо стелі душової кабінки, у стиках між плитками тощо.
Якщо цвіль все ж знайдеться, на неї можна розпилити білий оцет та залишити на пів години. Після цього протріть серветкою та висушіть місце.
Книги та папери
Майже усім знайомий затхлий запах у магазинах вживаних книг та старих бібліотеках. Якщо ваша книгозбірня починає пахнути так само, час збити на сполох – адже аромат спричиняє цвіль та грибок.
Папери та книги – це справжній магніт для вологи, і саме тому дуже важливо зберігати їх у сухих, добре провітрюваних приміщеннях. Але якщо забезпечити такі умови неможливо, можна скористатися кількома пакетиками силікагелю – вони недорогі та вбирають зайву вологу.
Старі книги притягують вологу / Фото Pexels
Які є основні ознаки цвілі?
Перед тим як почати видаляти цвіль, потрібно її помітити, пише Homes&Gardens.Ось на які моменти варто звернути увагу:
- Зміна кольору та видиме зростання – на предметах, стінах чи меблях можуть з'являтися чорні, зелені, рожеві чи розмиті білі плями.
- Запах вогкості та землі – це одна з найпоширеніших ознак цвілі.
- Висока вологість та сирість.
- Здуття чи відшарування фарби або шпалер – якщо ви не зачепили їх самі, тоді винуватцем відшарування, скоріш за все, є пліснява.
- Симптоми алергії – цвіль є дуже поширеним алергеном, і саме тому боротися з нею потрібно швидко.
Як почистити від цвілі шторку для душу?
Безперечно, ванна – це найбільш проблемна зона, коли мовиться про цвіль. Але є одне місце, перевірити яке чимало людей забувають – і це шторка для душу. А тим часом цей шматок пластику чи тканини накопичує не тільки мильний наліт, але й спори та бактерії.
На щастя, замінювати її у випадку забруднення не потрібно, а чищення неймовірно просте. В більшості випадків достатньо просто закинути шторку у пральну машину. Або ж можна очистити її сумішшю оцту та води.