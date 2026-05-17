Експертка з прибирання Лінсі Квін розповіла, що замість плямовивідника варто освіжити речі від стійких забруднень таблеткою для очищення зубних протезів, пише Mirror.

Як відчистити плями з білого одягу?

Експертка радить налити теплу воду, додати всередину таблетку й замочити річ. Для легких плям достатньо короткого замочування, а для складніших – одяг варто залишити у розчині на кілька годин.

Корисний ефект від цих таблеток пояснюється складом. У пігулці міститься кисневий відбілювач – перкарбонат натрію. Після контакту з водою ця речовина виділяє кисень, який допомагає руйнувати пігменти плям й освіжати білий колір тканини.

Додатковий ефект має шипуча реакція. Бульбашки допомагають розчину глибше проникати у волокна тканини й відокремлювати забрудненння.

Крім того, у складі також можуть бути компоненти, які пом’якшують воду, розчиняють жир і діють подібно до миючих засобів.



У яких випадках таблетка може не допомогти?

Проте слід розуміти, що таблетки не є універсальним рішенням. Вони можуть погано працювати проти жирних плям, чорнила, іржі чи слідів від барвників.

Також спосіб не рекомендовано використовувати для делікатних тканин – шовку чи вовни. Обережність варто використовувати і до речей, які мають яскраві принти чи нестійкі фарби.

Використовувати таблетки найкраще для звичайних плям, які не встигли в’їстися у волокна. Важливо лише не змішувати їх додатково з іншими засобами, особливо з хлорним відбілювачем.

Які плями слід відпирати у холодній воді?

Real Simple пише, що холодна вода здатна впоратися з більшістю плям. Гаряча вода може закріпити забруднення в тканині, тож лише ускладнить виведення.

Фахівці зазначають, що усі плями, які містять білок (піт, кров, молочні продукти, яйця тощо), завжди потрібно прати тільки холодною водою. Висока температура води може фактично "приготувати" білки у волокнах, тому подальше прання може не допомогти.

Який одяг потрібно прати лише вручну?

Делікатні речі, такі як вовняні, кашемірові, шовкові вироби, а також одяг з мереживом, складними формами, віскози та прикрасами, потребують ручного прання для збереження їхньої форми і текстури.

Для ручного прання рекомендується використовувати теплу воду і делікатні миючі засоби, а для виведення запаху поту - харчову соду та оцет.