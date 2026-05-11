Річ у тому, що частина речей буквально не створена для автоматичного прання, пише Real Simple. Саме тому, щоб речі не втратили форму, колір і текстуру, варто прати їх руками.
Читайте також Цю помилку роблять майже всі: ось чому одяг після прання погано пахне
Які речі треба прати лише вручну?
Вовняні та кашемірові речі
Светри не можна прати в пральній машинці, і річ тут не лише в утворенні ковтунців.
"Вбрання з вовни, кашеміру чи інших натуральних волокон, можуть розтягуватися або стискатися в пральній машині", – зазначила експертка Алісія Соколовскі.
Речі з мереживом
Мереживо є дуже делікатним, тому може легко зачепитися за барабан і порватися.
Речі зі складними формами
З речима, які мають складки або рюші, можуть деформуватися від автоматичного прання. У машинці тканина "збивається" і втрачає свій задуманий вигляд.
Шовкові речі
Шовк вважається неабияким делікатним матеріалом. У пральній машині він може покритися затяжками, тому ручне прання дозволяє зберегти гладкість і дорогий вигляд.
Шовк є досить делікатним матеріалом / Фото Pexels
Одяг з віскози
Таке вбрання виробляється з целюлози, тому машинне прання здатне призвести до усадки.
Ці волокна легко поглинають воду та втрачають свою структуру, коли вони намокають,
– додала фахівчиня Алісія Соколовскі.
Одяг з прикрасами
Сильне обертання барабана може пошкодити речі з бісером, блискітками і вишивкою. Під час прання клей може послабитися під дією води й тепла. А от тверді елементи – кристали чи камінці, можуть тертися об інші тканини й призвести до пошкодження.
Як прати ці речі руками?
Використовуйте теплу воду, оскільки гаряча вода може призвести до усадки чи пошкодження делікатних волокон.
Замість агресивних миючих засобів – оберіть порошок для делікатних тканин. Залишки миючого засобу на речах можуть подразнювати шкіру, тому ці речі варто обов’язково прополоскати у холодній воді.
Якщо шукаєте, де придбати порошок для ручного прання зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.
Як вивести запах поту з одягу?
Для виведення запаху поту з речей рекомендують використовувати харчову соду та оцет, пише Martha Stewart. Їхня перевага полягає в тому, що вони нейтралізують запахи та очищають тканину.
Спочатку потрібно зробити густу суміш з соди та води й нанести на зону під павхами. Пасту потрібно залишити на 30 хвилин, щоб вона увібрала запахи. Та можна ще більше посилити ефект, додати половину склянки оцту у прання.
Що ще варто корисного дізнатися?
Щоб у домі приємно пахнуло потрібно у відсік для пилососа засипати парфумовані гранули кондиціонеру. Особливо добре цей трюк працюватиме у приміщеннях, де є домашні тварини або часто накопичується пил.
Таблетки для посудомийної машини можна використовувати для очищення жиру на кухонних фасадах, хімчистки диванів, миття підлоги, та усунення запаху в трубах. Вони також ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.