Винуватцем не до кінця випраного одягу і неприємного запаху, вважається щільно заповнений барабан, пише Good Housekeeping.

Чому одяг погано пахне після прання?

Більшість з нас намагаються вмістити у пральну машину якомога більше речей за один раз, вважаючи це зручним та економним рішенням. Однак перевантаження барабана нерідко стає причиною поганого прання.

Якщо постійно перевантажувати барабан, то це може навіть скоротити термін служби техніки.

Фахівці радять орієнтуватися на кількість вільного місця у барабані:

Невелике завантаження займає приблизно чверть об’єму;

Середнє – близько половини;

Велике – до трьох чвертей;

Дуже велике – майже весь барабан, але без шільного утрамбування.

Є простий спосіб перевірити, чи не перевантажена машина. Між речами має залишатися достатньо місця, щоб можна було легко просунути руку. Якщо ж одяг доводиться притискати, то це означатиме, що барабан вже переповнений.

Крім того, важливо враховувати й тип тканини. Різні речі займають неоднаковий об’єм під час прання. Якщо футболки чи джинси можна прати при стандартному заповненні, то ковдри, пледи чи наматрацники вже потребують значно більше простору.

Тут слід розуміти, що після намокання великі та щільні тканини стають важчими й збільшуються в об’ємі. Саме тому рушники, флісові речі та постіль треба прати в барабані, що заповнений максимум наполовину або на дві третини.



Варто звертати увагу на щільність речей

Що стається, коли барабан переповнений?

Під час прання речі мають вільно рухатися всередині машини, щоб вода та миючий засіб рівномірно проникали у тканину. Та якщо цього простору замало, то цей процес порушується.

Через перевантаження на одязі можуть залишатися сліди порошку та бруд, тканина стає жорсткою, речі сильніше мнуться і збиваються, а пральна машина працює з підвищеним навантаженням і швидше зношується.

Скільки порошку потрібно на одне прання?

Для стандартного завантаження прання достатньо 30 міліграмів рідкого засобу – це приблизно половина ковпачка, пише Cnet. Якщо ж залити у ємність більше засобу, то утвориться надлишкова піна.

Вона насправді не допомагає краще очистити одяг, а заважає нормальному процесу прання і полоскання. А ще піна здатна створити додаткове навантаження на техніку, що з часом навіть може вплинути на її роботу.

Загалом на кожній упаковці рідкого чи сипучого порошку вказане дозування, яке вимірюється мірними ковпачками чи ложками. Фахівці радять для делікатних тканин і дитячих речей краще обирати мінімальні дози.

Таблетки для посудомийної машини ефективно очищають кухонні фасади, м'які меблі, підлогу та труби від жирових і брудних забруднень. Їх також використовуються для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.

Для очищення фільтру витяжки рекомендується замочити його у гарячій воді з содою та засобом для миття посуду на 15 хвилин. Фільтр також можна очистити, використовуючи розчин оцту та води в однаковому співвідношенні, розпилюючи його і протираючи ганчіркою.