Позбутися проблеми із запахом можна навіть без спеціальних засобів, йдеться у тіктоці блогерки Наталії Азарчик. Вона розповіла, як можна нейтралізувати неприємний аромат.
Читайте також 99% людей роблять помилку: ось як насправді треба чистити нагар з каструль
Чим вивести поганий запах з холодильника?
За словами жінки потрібно змішати у невеликій ємності воду та столовий оцет у рівних пропорціях – по одній частині кожного інгредієнта. Після цього суміш потрібно поставити у холодильник приблизно на 2 – 3 години.
Оцет працює як природний поглинач запахів, а спирт у його складі допомагає боротися з бактеріями. Після такої простої процедури холодильник стане помітно свіжим, без сторонніх запахів.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як швидко освіжити холодильник: дивіться відео
Що ще допомагає освіжити холодильник?
На сайті Martha Stewart йдеться про ще кілька інгредієнтів, які допоможуть позбутися неприємного аромату.
- Активоване вугілля. Завдяки пористій структурі воно може вловлювати й поглинати запахи. Достатньо лише покласти миску з вугіллям на полицю холодильника десь на добу, щоб забути про різкі й неприємні запахи.
- Лимон. Кислота лимона має антибактеріальні властивості та свіжий аромат, який здатний замаскувати неприємні запахи.
- Кавова гуща. Залишок від кави може ефективно поглинати та маскувати сильні запахи завдяки пористій структурі. Треба лише взяти кавову гущу, що залишається після приготування напою й залишити у холодильнику на кілька днів.
Які ще є цікаві лайфхаки?
Щоб вивести цвіль з пральної машинки, рекомендується використовувати режим самоочищення або гаряче прання з відбілювачем для видалення цвілі та накипу з пральної машини. Спеціальні очищувачі та регулярне очищення фільтрів і гумових частин допоможуть підтримувати пральну машину в чистоті.
Таблетки для очищення зубних протезів можуть вивести плями з білого одягу. Ці таблетки ефективні завдяки кисневому відбілювачу та шипучій реакції, але не підходять для жирних плям, чорнила, іржі та делікатних тканин.