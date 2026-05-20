Часом жорстке миття дротиком чи силою лише погіршує ситуацію, тому цього краще не робити, а звернути увагу на помічні методи, пише Wprost.

Читайте також Ці 5 речей можуть приховувати плісняву: майже ніхто їх не перевіряє

Як не можна чистити каструлі з нагаром?

Фахівці відзначають, що головне не агресивно шкребти поверхню, а поступово послаблювати структуру самого пригорілого шару. Дротик для миття посуду може частково прибрати нагар, але подряпати поверхню чи пошкодити захисне покриття.

Через це з’являються мікроподряпини, які накопичують жир і залишки їжі, тому забруднення почнуть прилипати ще швидше. У такому разі проти нагару добре спрацює звичайна кавова гуща.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Нагар з каструль можна легко очистити / Фото Pexels

Як очистити каструлі кавовою гущею?

Кавова гуща очищає не за рахунок агресивної дії, а завдяки м’якому абразивному ефекту. Вона допомагає поступово розпушити пригорілий шар, не пошкоджуючи поверхню так сильно, як дротик чи хімія. Достатньо лише змішати кавову гущу з невеликою кількістю води до утворення стану густої пасти.

Майже всі роблять одну помилку, яка не дає результатів – чистять холодні каструлі чи сковорідку. Насправді ж потрібно трохи підігріти поверхню, щоб пригорілий жир легше відділявся.

Після легкого нагрівання можна наносити пасту з кавової гущі. Тепло допоможе розм’якшити структуру нагару, тому очищення пройде легше. Пасту потрібно залишити на пригорілих місцях десь на 10 – 20 хвилин, а тоді акуратно протерти губкою.

Цей спосіб добре пасує до сталевих каструль, чавунного посуду, нержавіючої сталі, решіток чи навіть свіжих забруднень у духовці.

Кавова гуща добре працює тому, що не лише механічно зчищує бруд, але й послаблює структуру пригорілого шару. Тому важливе не жорстке тертя, а тепло посуду й м’яке очищення.

Якщо шукаєте, де придбати сковорідку зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Що ще допомагає від нагару?

Користувачі на Reddit розповіли про те, що очистити сковорідки від нагару та жиру можна завдяки сухій гірчиці. Виявляється, що вона здатна розчиняти жир і послаблювати нагар.

Для цього потрібно розчинити у гарячій воді кілька ложок сухого порошку й обробити засобом усі складні місця, залишивши сковорідку на 15 хвилин. Після зазначеного часу слід очистити все дротиком, щоб зішкребти залишки нагару і жирні нашарування. Крім того, порошок гірчиці підходить для очищення пательні, на якій смажилася риба чи м'ясо.

Чим відмити липкі кришки каструль?

Фахівчиня з прибирання Кеті Салліван рекомендує використовувати гарячу воду та харчову соду для ефективного миття жирних кришок від каструль.

Замочування кришок в гарячій воді з миючим засобом або содою на 15-30 хвилин допоможе розм'якшити липкий наліт та полегшить очищення.