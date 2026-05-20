Залишки порошку, кондиціонера, волога й бруд поступово накопичуються всередині, тому може з’явитися неприємний запах, цвіль та бактерії, пише Good Housekeeping.

Як відмити пральну машину від накипу і цвілі?

Спочатку варто перевірити, чи є у пральній машині режим самоочищення. У більшості сучасних моделей така функція передбачена. У такому випадку варто додати лише відбілювач чи спеціальний засіб для очищення пральних машин і лише запустити програму.

Якщо ж окремого режиму немає, тоді допоможе звичайне гаряче прання. Для цього у відсік для порошку потрібно додати пів склянки рідкого хлорного відбілювача й запустити цикл на високій температурі.

Також можна скористатися спеціальними очищувачами, які добре прибирають наліт, залишки мийних засобів, сліди жорсткої води і допомагають боротися з бактеріями та цвіллю.



Пральна машина потребує очищення / Фото Pexels

Після такого очищення бажано увімкнути ще додаткове полоскання, щоб остаточно змити залишки засобів і бруду.

Не варто забувати і про лоток для порошку та кондиціонера. Саме там накопичуються залишки мийних засобів та слизовий наліт. Знімні частини варто лише промити гарячою водою і за потреби – пройтися м’якою щіткою.

Окрему увагу варто приділити гумовій манжеті навколо дверцят, оскільки це одне з найпоширеніших місць появи цвілі.

Чим помити пральну машину?

Регулярного очищення потребує також фільтр пральної машини, адже у ньому збираються ворсинки, шерсть, волосся та навіть дрібні речі, які залишилися в кишенях. Найчастіше цей фільтр розташований внизу машини за маленькою кришкою.

Щоб у барабані не з’являвся затхлий запах, не варто надовго залишати всередині мокрий одяг після завершення прання. Загалом корисно час від часу протирати дверцята, панель керування та зовнішню поверхню вологою ганчіркою.

Для очищення багато хто використовує оцет чи соду, проте це не зовсім хороший варіант для повноцінного догляду. Оцет добре виводить вапняний наліт, але не сильно ефективний проти бактерій і при частому використанні може пошкоджувати гумові елементи.

А от сода добре прибирає зайві запахи, проте не забезпечує глибокого очищення. Тому для догляду за пральною машиною радять обирати відбілювач чи спеціальні засоби для очищення техніки.

Які підручні методи допомагають очистити барабан?

Видалити забруднення і неприємні запахи можуть звичайний лимон і зубна паста, пише Express. Для цього потрібно розрізати лимон навпіл, нанісши на кожну половину зубну пасту. Цитрусові треба кинути в барабан під час циклу полоскання.

Такий спосіб може здатися незвичним, але лимонна кислота разом із зубною пастою зроблять свою справу. Користувачі вже встигли відзначити, що пральна машина справді стала чистішою й почала пахнути свіжістю.

Втім, замість лимону можна скористатися таблеткою для посудомийної машини. Її потрібно кинути в барабан при високій температурі для боротьби з бактеріями.

Що не можна прати у пральній машині?

Звісно, пральна машина вдома – це незамінна техніка, і зараз жодне господарство без неї не обійдеться. Та якщо ви хочете вберегти й прилад, і свій одяг, деякі речі краще в неї не класти. Мовиться зокрема про: