Остатки порошка, кондиционера, влага и грязь постепенно накапливаются внутри, поэтому может появиться неприятный запах, плесень и бактерии, пишет Good Housekeeping.

Как отмыть стиральную машину от накипи и плесени?

Сначала стоит проверить, есть ли в стиральной машине режим самоочистки. В большинстве современных моделей такая функция предусмотрена. В таком случае стоит добавить только отбеливатель или специальное средство для очистки стиральных машин и только запустить программу.

Если же отдельного режима нет, тогда поможет обычная горячая стирка. Для этого в отсек для порошка нужно добавить полстакана жидкого хлорного отбеливателя и запустить цикл на высокой температуре.

Также можно воспользоваться специальными очистителями, которые хорошо убирают налет, остатки моющих средств, следы жесткой воды и помогают бороться с бактериями и плесенью.



После такой очистки желательно включить еще дополнительное полоскание, чтобы окончательно смыть остатки средств и грязи.

Не стоит забывать и о лотке для порошка и кондиционера. Именно там накапливаются остатки моющих средств и слизистый налет. Съемные части стоит только промыть горячей водой и при необходимости – пройтись мягкой щеткой.

Отдельное внимание стоит уделить резиновой манжете вокруг дверцы, поскольку это одно из самых распространенных мест появления плесени.

Чем помыть стиральную машину?

В регулярной очистке нуждается также фильтр стиральной машины, ведь в нем собираются ворсинки, шерсть, волосы и даже мелкие вещи, которые остались в карманах. Чаще всего этот фильтр расположен внизу машины за маленькой крышкой.

Чтобы в барабане не появлялся затхлый запах, не стоит надолго оставлять внутри мокрую одежду после завершения стирки. В общем полезно время от времени протирать дверцу, панель управления и внешнюю поверхность влажной тряпкой.

Для очистки многие используют уксус или соду, однако это не совсем хороший вариант для полноценного ухода. Уксус хорошо выводит известковый налет, но не сильно эффективен против бактерий и при частом использовании может повреждать резиновые элементы.

А вот сода хорошо убирает лишние запахи, однако не обеспечивает глубокой очистки. Поэтому для ухода за стиральной машиной советуют выбирать отбеливатель или специальные средства для очистки техники.

Какие подручные методы помогают очистить барабан?

Удалить загрязнения и неприятные запахи могут обычный лимон и зубная паста, пишет Express. Для этого нужно разрезать лимон пополам, нанеся на каждую половину зубную пасту. Цитрусовые надо бросить в барабан во время цикла полоскания.

Такой способ может показаться непривычным, но лимонная кислота вместе с зубной пастой сделают свое дело. Пользователи уже успели отметить, что стиральная машина действительно стала чище и начала пахнуть свежестью.

Впрочем, вместо лимона можно воспользоваться таблеткой для посудомоечной машины. Ее нужно бросить в барабан при высокой температуре для борьбы с бактериями.

Что нельзя стирать в стиральной машине?

Конечно, стиральная машина дома – это незаменимая техника, и сейчас ни одно хозяйство без нее не обойдется. Но если вы хотите уберечь и прибор, и свою одежду, некоторые вещи лучше в нее не класть. Говорится в частности о: