Об этом проинформировал командир СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об атаке на вражеские объекты?

По сообщениям "Мадьяра", украинские дроны атаковали Балтийский берег, где удалось поразить один из участков нефтепровода в районе порта Приморска. Губернатор Ленинградской области докладывал о пожаре на объекте, возникшем в результате удара.

Важно! Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море и одним из ключевых экспортных хабов страны-агрессора. Через него проходят десятки миллионов тонн нефти каждый год.

К тому же почти всю ночь взрывы были и в Кстово Нижегородской области России. Там беспилотники ударили по НПЗ "Лукойл", после чего возник масштабный пожар.

Это предприятие является одним из крупнейших бензиновых НПЗ в России, которое производит более 50 видов нефтепродуктов, в том числе моторное топливо, битумы и парафин.

В общей сложности местные жители насчитали более 20 взрывов, а в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.

Работали над доставкой вербовых котиков (ударных дронов, – 24 Канал) Птицы 1 ОЦ СБС, пилоты 9 бата "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадяра" и 413 оп "Рейд" СБС,

– отметил "Мадьяр".

Со своей стороны, член Совета НБУ Василий Фурман в комментарии для 24 Канала отмечал, что удары по экспортной инфраструктуре страны-агрессора вредят не только логистике, но и в целом экономике, одновременно открывая Украине новые возможности на внешних рынках.

