На территории предприятия загорелся пожар. Об этом рассказали в Генштабе.

Куда Украина била по России 1 – 2 апреля?

НПЗ "Башнефть-Новойл" расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которая составляет около 1400 километров.

Этот завод является одним из крупнейших в России производителей высококачественных смазочных масел (судовых, гидравлических, моторных).

Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 миллионов тонн в год.

Указанный НПЗ является важной составляющей топливно-энергетического комплекса России и используется для обеспечения потребностей русской армии.

Также поражены полигон "Куликовский" в Новопетровке и склад боеприпасов в Успеновке. Оба населенных пункта расположены в оккупированной части Запорожья.

Кроме того, атакованы районы сосредоточения живой силы противника в Котлином, Шандриголовом Донецкой области и Березовом на Днепропетровщине. Утраты противника уточняются.

