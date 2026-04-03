На території підприємства спалахнула пожежа. Про це розповіли в Генштабі.
Дивіться також Росія буде бити по залізниці, мостах і водопостачанню: Зеленський розкрив тривожні дані розвідки
Куди Україна била по Росії 1 – 2 квітня?
НПЗ "Башнефть-Новойл" розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 кілометрів.
Цей завод один із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил (суднових, гідравлічних, моторних). Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 мільйонів тонн на рік.
Зазначений НПЗ є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу Росії та використовується для забезпечення потреб російської армії.
Також уражені полігон "Куликовський" у Новопетрівці та склад боєприпасів в Успенівці. Обидва населені пункти розташовані в окупованій частині Запоріжжя.
Окрім того, атаковано райони зосередження живої сили противника в Котлиному, Шандриголовому Донецької області та Березовому на Дніпропетровщині. Втрати ворога уточнюються.
Що відомо про останні удари України по Росії?
Сили оборони України атакували підприємство "Стріла" в Брянській області Росії, яке виробляє комплектуючі до крилатих ракет.
Також наші військові уразили ворожі пункти управління БпЛА й зосередження живої сили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.
Україна вгатила по промисловій зоні заводу "Тольяттіазот" у Самарській області Росії. Підприємство є критично важливим для економіки Росії: воно виробляє широкий спектр хімічних продуктів, забезпечуючи робочі місця тисячам місцевих жителів.
Сили оборони України вдарили по російському заводу "Промсинтез" у Чапаєвську ракетами FP-5 "Фламінго". Завод виробляє компоненти вибухових речовин для армії Росії, і удар спричинив вибух у виробничій зоні.