Про це Зеленський розповів у розмові з журналістами, передає Суспільне.

Які цілі Росія обрала для подальших атак?

Президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Росія планує бити по енергетиці, залізниці та об'єктах водопостачання.

"Русскі вважали, що вони нас зламають цієї зими. Треба сказати чесно: нам було дуже важко, тому що вони наполегливо били по нас, руйнували нам можливості для опалення і генерації електрики. І хоч зараз ця їхня операція щодо енергетики продовжується, вони все ж дещо виснажені щодо кількості ракет і дронів", – зазначив президент.

За його словами, Росія розуміє, що удари по енергетиці навесні та влітку не матимуть такого ж ефекту.

Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, русскі битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню,

– повідомив Зеленський.

Цю інформацію опрацьовують ЗСУ та готуються до захисту. Повітряні сили вже займаються посиленням ППО, відповідною інтеграцією систем, десь ще потрібен додатковий фізичний захист.

Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що до підготовки повинні бути залучені всі органи місцевого самоврядування. Вони повинні оцінити, що є критичним – без чого не буде каналізації або питної води.

