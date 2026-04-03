Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про постраждалих у Харкові?

У Шевченківському районі Харкова впали уламки ворожого дрона "Шахед". Постраждали 7 людей, зокрема дитина (у дворічної дівчинки гостра реакція на стрес). Серед них 3 у важкому стані, 1 поранений чоловік помер.

На жаль, о 16:24 Олег Синєгубов написав, що в лікарні померла 29-річна жінка, яка була поранена вдень під час російського удару по Харкову.

Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, її поранення виявилися надто тяжкими,

– акцентував він.

Зверніть увагу! Харків продовжує перебувати під атакою дронів на момент публікації. Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях.

