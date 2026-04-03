Про це повідомляють Херсонська міська військова адміністрація та обласна прокуратура.

Дивіться також У Черкасах прогримів вибух: сили ППО відбивають атаку БпЛА

Що відомо про атаку росіян на маршрутку в Херсоні?

Близько 8:30 3 квітня ворожі війська скинули з БпЛА вибухівку прямо на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона.

Спочатку з'явилась інформація про п'ять постраждалих, втім згодом кількість зросла до семи. Серед них – 19-річна дівчина, жінки віком 68, 50 та 43 років та чоловіки 71, 63 та 51 року. Станом на 11:24 в ОВА повідомили, що кількість травмованих збільшилась до 9 осіб. За допомогою звернулись ще 59-річний чоловік та 56-річна жінка.

Усі потерпілі у стані середньої тяжкості. Вони мають вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг та тулубів.

Водночас стан 51-річного водія маршрутки – важкий. У нього контузія, закрита черепно-мозкова травма та осколкові поранення ніг та живота.

У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російської агресії та збирати докази воєнних злочинів.

Наслідки атаки Росії на маршрутку у Херсоні: дивіться відео Херсонської ОВА

Які наслідки російських обстрілів інших міст України?