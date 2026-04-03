Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Черкаси?
Повітряна тривога на Черкащині почала ширитися близько 5-ї ранку. Тоді "червоними" поступово ставали Черкаський, Золотоніський, Звенигородський, Уманський райони.
Повітряні сили близько 8:51 попереджали про загрозу БпЛА в регіоні, зокрема в напрямку на Черкаси.
Зі свого боку керівник місцевої ОВА Ігор Табурець наголошував на підвищеній небезпеці застосування ударних дронів для Черкаського району.
Про вибухи повідомили вже о 9:08. Їх чули у Черкасах та на околицях міста. Згодом також з'явилася інформація про роботу ППО по ворожих цілях.
До слова, російські дрони також фіксували в небі над Київщиною. Сили ППО теж відпрацьовували по дронах, через що лунали вибухи. Раніше ж окупанти тероризували Дніпропетровщину й Запоріжжя. Декілька влучань унаслідок атаки БпЛА сталося й у Харкові.
Якими були наслідки попередніх атак на Черкаси?
1 квітня на Черкащині уламок російського безпілотника влучив в автобус, унаслідок чого травмувалися четверо людей, серед них пасажири та водій вантажівки.
Тієї ночі падіння уламків російського дрона призвело до пошкодження житлового будинку та повного знищення господарської споруди.