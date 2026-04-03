Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно о пострадавших в Харькове?
В Шевченковском районе Харькова упали обломки вражеского дрона "Шахед". Пострадали 7 человек, в том числе ребенок (у двухлетней девочки острая реакция на стресс). Среди них 3 в тяжелом состоянии, 1 раненый мужчина умер.
К сожалению, в 16:24 Олег Синегубов написал, что в больнице умерла 29-летняя женщина, которая была ранена днем во время российского удара по Харькову.
Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей, но, к сожалению, ее ранения оказались слишком тяжелыми,
– акцентировал он.
Обратите внимание! Харьков продолжает находиться под атакой дронов на момент публикации. Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях.
Какой была предыдущая атака на Харьков?
Харьков 2 апреля атаковали российские дроны. Попадания были по разным районам, в частности, по Новобаварскому и Основянскому, вызвав пожары и повреждения.
В результате атак пострадали несколько человек, в частности, 8-летняя девочка, а также повреждены частные дома, недействующий отель и храм.