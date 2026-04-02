Атака на город продолжается, вражеские дроны атакуют разные районы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Какая ситуация в Харькове?
Харьков подвергся атаке российских ударных беспилотников. Всего в городе есть несколько попаданий вражеских БПЛА. На местах отдельных ударов возникли пожары. Под атакой оказались не менее четырех районов Харькова – Новобаварский, Киевский, Салтовский и Основянский. Предварительно, говорится о по меньшей мере 20 попаданиях.
По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Новобаварском районе есть попадание дрона в огород, повреждены окна частного дома. Пострадали три человека, среди них – девочка 8 лет. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.
Также городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе фиксируют попадание вражеских БПЛА в Киевском и Основянском районах – там повреждено здание магазина, также пылает 4-этажное здание рядом. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий пожара.
В Основянском районе загорелось здание неработающей гостиницы, также поврежден храм. В результате вражеского удара пострадали 28-летняя женщина и 1-месячный мальчик, у обоих диагностировали острую реакцию на стресс.
Чуть позже Терехов сообщил об ударе вражеского "Шахеда" по Салтовскому району, детали относительно последствий уточняются.
Напомним, что Харьков находится под вражеской атакой с начала суток. Оккупанты атакуют город различными дронами. Известно, что во время атаки днем 2 апреля российский "Шахед" попал в жилой дом в Киевском районе Харькова, вызвав пожар на 2 и 3 этажах. В результате удара пострадали две женщины, 61 и 52 лет, которые получили взрывные травмы.
Какие регионы недавно подверглись атаке?
2 апреля оккупанты атаковали Чернигов. Под прицелом россиян находилось местное предприятие. К сожалению, известно, что в результате вражеской атаки есть погибший.
В Одессе также раздавались взрывы. Известно, что город атаковали две ракеты. Информации о возможных последствиях нет. Однако это не единственная атака на регион. В ночь на 2 апреля под удар попала портовая инфраструктура области. Кроме портов, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в том числе фасады и балконы.
Оккупанты терроризировали и Днепропетровскую область. В ночь на 2 апреля обстреливали Днепропетровщину. Россия совершила более 10 атак на 3 района Днепропетровской области, используя беспилотники и артиллерию. К сожалению, известно о погибшем и раненом.