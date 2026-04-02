Об этом информирует городской голова Харькова Игорь Терехов.
Какие цели атаковали Харьков?
В четверг, 2 апреля, враг нанес массированный удар по Харькову, применяя ударные беспилотники. Большинство БпЛА, по словам Терехова, было реактивным.
Детали или характеристики модернизированного российского вооружения пока неизвестны.
В то же время глава города отметил, что с начала суток 2 апреля вражеские войска атаковали Харьков 11 раз. Он добавил, что силы ПВО сбили часть дронов.
Прилетов могло быть больше, но благодаря работе военных часть вражеских дронов была сбита – поблагодарим силы ПВО,
– подчеркнул Терехов.
Заметим, что сейчас в воздушном пространстве Харьковской области до сих пор фиксируют вражеские беспилотники поэтому призываем соблюдать правила безопасности.
Какие последствия атаки на Харьков?
Один вражеский "Шахед" попал прямо в жилой многоэтажный дом в Киевском районе города. Интересно, что все удары 2 апреля были направлены именно в этот район.
В результате атаки на втором и третьем этаже многоэтажки вспыхнул пожар.
Ранения получили две женщины в возрасте 61 и 52 года. Медики оказывают им всю необходимую помощь.