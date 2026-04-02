Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Что известно об атаке на Чернигов?
Информация о том, что враг нанес удар по Чернигову, появилась около 15:23. Известно, что россияне применили баллистику.
В преддверии Воздушные силы сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения, а в регионе объявили воздушную тревогу.
Впоследствии начальник МВА Брыжинский сообщил, что оккупанты нанесли удар по предприятию. В результате атаки повреждены хозяйственные помещения на предприятии. Предварительно, к сожалению, один человек погиб. Также девушка 17 лет травмирована в результате взрывной волны.
Важно! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Напомним, что 29 марта россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Чернигове. Тогда город целый день находился под атакой вражеских беспилотников.
В каких городах сегодня раздались взрывы?
Одесса попала под атаку россиян. Известно, что в городе прогремели взрывы из-за удара двух ракет. Кроме того, с утра, 2 апреля, стало известно об ударе по портам в Одесской области.
Харьков также потерпел вражеский удар. Россияне с начала суток терроризируют город. Известно, что "Шахед" попал возле жилого дома в Харькове. В результате удара травмирована 61-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Россия совершила более 10 атак на 3 района Днепропетровской области. Оккупанты использовали беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, двое ранены, среди них 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести.
Вечером 1 апреля российские войска совершили атаку на Полтаву с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них – дети, также получили повреждения частные дома и хозяйственное сооружение.