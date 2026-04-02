Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Що відомо про атаку на Чернігів?
Інформація про те, що ворог завдав удару по Чернігову, з'явилася близько 15:23. Відомо, що росіяни застосували балістику.
Напередодні Повітряні сили повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння, а у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Згодом, начальник МВА Брижинський повідомив, що окупанти завдали удару по підприємству. Внаслідок атаки пошкоджені господарські приміщення на підприємстві. Попередньо, на жаль, одна людина загинула. Також дівчина 17 років травмована внаслідок вибухової хвилі.
Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нагадаємо, що 29 березня росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Чернігові. Тоді місто цілий день перебувало під атакою ворожих безпілотників.
У яких містах пролунали вибухи?
Одеса потрапила під атаку росіян. Відомо, що у місті пролунали вибухи через удар двох ракет. Крім того, зранку 2 квітня стало відомо про удар по портах Одещини.
Харків також зазнав ворожого удару. Росіяни від початку доби тероризують місто. Відомо, що "Шахед" влучив біля житлового будинку в Харкові. Внаслідок удару травмовано 61-річну жінку. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу.
Росія здійснила понад 10 атак на 3 райони Дніпропетровської області. Окупанти використовували безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє поранені, серед них 12-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.
Увечері 1 квітня російські війська здійснили атаку на Полтаву за допомогою ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед них – діти, також зазнали пошкоджень приватні будинки та господарська споруда.