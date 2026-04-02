Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Інформація про те, що ворог завдав удару по Чернігову, з'явилася близько 15:23. Відомо, що росіяни застосували балістику.

Напередодні Повітряні сили повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння, а у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Згодом, начальник МВА Брижинський повідомив, що окупанти завдали удару по підприємству. Внаслідок атаки пошкоджені господарські приміщення на підприємстві. Попередньо, на жаль, одна людина загинула. Також дівчина 17 років травмована внаслідок вибухової хвилі.

Нагадаємо, що 29 березня росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Чернігові. Тоді місто цілий день перебувало під атакою ворожих безпілотників.

