Про це пише начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

Росія атакувала понад 10 разів 3 райони Дніпропетровської області. Для терору вона застосувала безпілотники та артилерію.

У Синельниківському районі горіли адмінбудівля і торговельний комплекс. Пошкоджені інфраструктура, близько 10 багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, автобуси.

На жаль, загинула одна людина.

Ще двоє постраждали, серед них – 12-річний хлопчик, якого забрали до лікарні у стані середньої тяжкості. Інша потерпіла – 42-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

Через російський обстріл виникла пожежа й у Павлограді.

А на Нікопольщині під прицілом ворога опинилися сам Нікополь, Марганська і Томаківська громади.

