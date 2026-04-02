Про це пише начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Дивіться також Терор "Шахедів" на Україну триває, під ударом – Харків: де зараз тривога
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?
Росія атакувала понад 10 разів 3 райони Дніпропетровської області. Для терору вона застосувала безпілотники та артилерію.
У Синельниківському районі горіли адмінбудівля і торговельний комплекс. Пошкоджені інфраструктура, близько 10 багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, автобуси.
На жаль, загинула одна людина.
Ще двоє постраждали, серед них – 12-річний хлопчик, якого забрали до лікарні у стані середньої тяжкості. Інша потерпіла – 42-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Наслідки атаки / Фото ДСНС
Через російський обстріл виникла пожежа й у Павлограді.
А на Нікопольщині під прицілом ворога опинилися сам Нікополь, Марганська і Томаківська громади.
Останні атаки на Україну
З ночі в Харкові досі лунають вибухи. Ймовірно, ворог цілиться по об'єкту критичної інфраструктури.
Харківська область теж постраждала. Увечері 1 квітня у Чугуєві дрон влучив у 5-поверховий житловий будинок. До медиків звернулися 3 жінки.
А на Полтавщині через атаку постраждали 6 людей, зокрема діти. Дрон пошкодив приватні домоволодіння та господарську будівлю.