Об этом пишет начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину?

Россия атаковала более 10 раз 3 района Днепропетровской области. Для террора она применила беспилотники и артиллерию.

В Синельниковском районе горело админздание и торговый комплекс. Повреждены инфраструктура, около 10 многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автобусы.

К сожалению, погиб один человек.

Еще двое пострадали, среди них – 12-летний мальчик, которого забрали в больницу в состоянии средней тяжести. Другая пострадавшая – 42-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

Из-за российского обстрела возник пожар и в Павлограде.

А на Никопольщине под прицелом врага оказался сам Никополь, Марганецкая и Томаковская общины.

Последние атаки на Украину