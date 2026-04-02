Об этом пишет начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину?

Россия атаковала более 10 раз 3 района Днепропетровской области. Для террора она применила беспилотники и артиллерию.

В Синельниковском районе горело админздание и торговый комплекс. Повреждены инфраструктура, около 10 многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автобусы.

К сожалению, погиб один человек.

Еще двое пострадали, среди них – 12-летний мальчик, которого забрали в больницу в состоянии средней тяжести. Другая пострадавшая – 42-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

Из-за российского обстрела возник пожар и в Павлограде.

А на Никопольщине под прицелом врага оказался сам Никополь, Марганецкая и Томаковская общины.

Последние атаки на Украину

  • С ночи в Харькове до сих пор раздаются взрывы. Вероятно, враг целится по объекту критической инфраструктуры.

  • Харьковская область тоже пострадала. Вечером 1 апреля в Чугуеве дрон попал в 5-этажный жилой дом. К медикам обратились 3 женщины.

  • А на Полтавщине из-за атаки пострадали 6 человек, в том числе дети. Дрон повредил частные домовладения и хозяйственную постройку.