Об этом пишет начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Какие последствия атаки на Днепропетровщину?
Россия атаковала более 10 раз 3 района Днепропетровской области. Для террора она применила беспилотники и артиллерию.
В Синельниковском районе горело админздание и торговый комплекс. Повреждены инфраструктура, около 10 многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автобусы.
К сожалению, погиб один человек.
Еще двое пострадали, среди них – 12-летний мальчик, которого забрали в больницу в состоянии средней тяжести. Другая пострадавшая – 42-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
Последствия атаки / Фото ГСЧС
Из-за российского обстрела возник пожар и в Павлограде.
А на Никопольщине под прицелом врага оказался сам Никополь, Марганецкая и Томаковская общины.
Последние атаки на Украину
С ночи в Харькове до сих пор раздаются взрывы. Вероятно, враг целится по объекту критической инфраструктуры.
Харьковская область тоже пострадала. Вечером 1 апреля в Чугуеве дрон попал в 5-этажный жилой дом. К медикам обратились 3 женщины.
А на Полтавщине из-за атаки пострадали 6 человек, в том числе дети. Дрон повредил частные домовладения и хозяйственную постройку.