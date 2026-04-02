О направлении движения вражеских беспилотников и угрозе для населенных пунктов, пишут Воздушные силы ВСУ.
БпЛА на севере Черниговщины, курс на запад. Скоростная цель на севере Запорожья курс на запад. БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА в направлении Харькова и Полтавы с севера. БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине. Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! БпЛА на севере Черниговщины, курс на Городня. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине. БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс юго-западный. БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг. Ракета курс на Лозовую. Скоростная цель на Харьковщине. Еще одна ракета на Одессу. Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Ракета на Одессу. Группа БпЛА на Харьковщине, курс на Харьков. В 14:34 в Киевском районе города гремели взрывы. В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистикой. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения. БпЛА на Полтавщине, курс Кременчуг. БпЛА в направлении города Харьков, с севера. БпЛА на Сумщине, курс юго-западный. БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву с севера. БпЛА на г. Одесса с севера. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье. БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южного. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших. Снова вражеским дроном атакован Киевский район Харькова. Информацию уточняют. БпЛА курсом на Харьков с северного направления. БпЛА на севере Харьковщины, курс южный. БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. БпЛА севернее Павлограда на Днепропетровщине, курс северо-западный. БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область. БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный. БпЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-восточный. В 09:33 в Харькове снова было громко. Таким образом количество взрывов возросло до 7. Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал. Кроме портов, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в частности фасады и балконы. В Синельниково загорелись админздание и торговый комплекс. Повреждена инфраструктура, с десяток многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автобусы. К сожалению погиб человек. Двое пострадали. 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 42 лет на амбулаторном лечении. В Павлограде из-за вражеской атаки возник пожар. На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Томаковская громады. В Запорожском районе в результате вражеской атаки ранены двое подростков – 19-летнего и 16-летнего юношей. Пятый прилет по Киевскому району. По словам Игоря Терехова, можно констатировать, что враг целился по объекту критической инфраструктуры. В Харькове снова прогремел взрыв. БпЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс юго-западный. БпЛА в Прилуцком районе Черниговщины, курс западный. БпЛА в Миргородском районе Полтавщины, курс юго-западный. БпЛА севернее Павлограда на Днепропетровщине, курс юго-восточный. БпЛА на севере Харьковщины, курс южный. В 01:49 враг ударил "Шахедом" по Киевскому району Харькова. На месте удара вспыхнул пожар. Другие детали выясняются. Повторное попадание дрона по Киевскому району города зафиксировали в 06:06. Последствия уточняются. В Харькове прогремел взрыв. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Угроза применения баллистического вооружения. БпЛА мимо Барышевки на Киевщине, курс южный. БпЛА курсом на Харьков с северного направления. БпЛА над Черкассами, курс восточный. БпЛА курсом на Каменское (Днепропетровщина) с севера. БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Черноморск. БпЛА в Полтавском районе, курс юго-западный. БпЛА западнее Черкасс, курс южный. БпЛА на юге Сумщины, курс западный. Черноморск в Одесской области под ударом БпЛА. Мониторы пишут, их там около 30. Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. БпЛА в пригороде Запорожья. БпЛА курсом на Полтаву. В Харькове взрыв. Мэр Терехов пишет, что враг ударил "Шахедом" по Киевскому району, на месте пожар. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Днепропетровщина: БпЛА курсом на Синельниково. Угроза применения баллистического вооружения. Сумщина, группа БпЛА курсом на Шостку.
БпЛА на севере Черниговщины, курс на запад.
Скоростная цель на севере Запорожья курс на запад.
БпЛА на Запорожье с юга.
БпЛА в направлении Харькова и Полтавы с севера.
БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Днепропетровщине.
Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
БпЛА на севере Черниговщины, курс на Городня.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине.
БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг.
Ракета курс на Лозовую.
Скоростная цель на Харьковщине.
Еще одна ракета на Одессу.
Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Ракета на Одессу.
Группа БпЛА на Харьковщине, курс на Харьков.
В 14:34 в Киевском районе города гремели взрывы.
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистикой.
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
БпЛА на Полтавщине, курс Кременчуг.
БпЛА в направлении города Харьков, с севера.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА на Полтавщине, курс на Полтаву с севера.
БпЛА на г. Одесса с севера.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Южного.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину
Поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Снова вражеским дроном атакован Киевский район Харькова. Информацию уточняют.
БпЛА курсом на Харьков с северного направления.
БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА севернее Павлограда на Днепропетровщине, курс северо-западный.
БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный.
БпЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-восточный.
В 09:33 в Харькове снова было громко. Таким образом количество взрывов возросло до 7.
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал.
Кроме портов, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в Черноморске, в частности фасады и балконы.
В Синельниково загорелись админздание и торговый комплекс. Повреждена инфраструктура, с десяток многоквартирных и частных домов, хозяйственные постройки, автобусы.
К сожалению погиб человек. Двое пострадали. 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 42 лет на амбулаторном лечении.
В Павлограде из-за вражеской атаки возник пожар.
На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Томаковская громады.
В Запорожском районе в результате вражеской атаки ранены двое подростков – 19-летнего и 16-летнего юношей.
Пятый прилет по Киевскому району.
По словам Игоря Терехова, можно констатировать, что враг целился по объекту критической инфраструктуры.
В Харькове снова прогремел взрыв.
БпЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс юго-западный.
БпЛА в Прилуцком районе Черниговщины, курс западный.
БпЛА в Миргородском районе Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА севернее Павлограда на Днепропетровщине, курс юго-восточный.
БпЛА на севере Харьковщины, курс южный.
В 01:49 враг ударил "Шахедом" по Киевскому району Харькова. На месте удара вспыхнул пожар. Другие детали выясняются.
Повторное попадание дрона по Киевскому району города зафиксировали в 06:06. Последствия уточняются.
В Харькове прогремел взрыв.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Угроза применения баллистического вооружения.
БпЛА мимо Барышевки на Киевщине, курс южный.
БпЛА курсом на Харьков с северного направления.
БпЛА над Черкассами, курс восточный.
БпЛА курсом на Каменское (Днепропетровщина) с севера.
БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Черноморск.
БпЛА в Полтавском районе, курс юго-западный.
БпЛА западнее Черкасс, курс южный.
БпЛА на юге Сумщины, курс западный.
Черноморск в Одесской области под ударом БпЛА. Мониторы пишут, их там около 30.
Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
БпЛА в пригороде Запорожья.
БпЛА курсом на Полтаву.
В Харькове взрыв. Мэр Терехов пишет, что враг ударил "Шахедом" по Киевскому району, на месте пожар.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Днепропетровщина: БпЛА курсом на Синельниково.
Угроза применения баллистического вооружения.
Сумщина, группа БпЛА курсом на Шостку.