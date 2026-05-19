Про це інформує Служба безпеки України.

Що відомо про затримання агента ФСБ?

Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ, який допомагав Росії коригувати удари по Нікополю. Мовиться про атаки РСЗВ, артилерії та FPV-дронів.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий раніше судимий за крадіжку чоловік, якого російські спецслужби завербували влітку 2025 року після його проросійських дописів у телеграм-каналах.

Згодом із ним вийшов на зв'язок представник ФСБ та запропонував "заробіток" в обмін на корисну співпрацю.

У СБУ додали, що першу оплату від російських спецслужб агент отримав за допомогою дрона, який скинув біля його будинку капсулу з грошима. Після цього він почав збирати та передавали інформації про розташування Сил оборони у прифронтовому місті та на прибережних територіях.

Найбільший інтерес для ворога становили дані про фортифікаційні споруди та позиції української ППО.

Для збору розвідувальної інформації агент під виглядом звичайних розмов розпитував у знайомих про розташування оборонних об'єктів, після цього самостійно виїжджав на місця для додаткової перевірки даних.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації захисників Дніпропетровщини, а після документування розвідактивності агента затримали його. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ,

– повідомили у Службі.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою – йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Зауважимо, що російські спецслужби дедалі частіше вербують українців. Стається це переважно через інтернет. Ворог використовує обман, фінансові труднощі та психологічний тиск для отримання потрібної інформації. Найчастіше для вербування використовують телеграм, фейкові вакансії, сторінки в соцмережах, а іноді навіть маскуються під українські правоохоронні органи.

Завдання російські спецслужби подають під виглядом легкого заробітку, втім згодом агентів шантажують, погрожують та примушують виконувати небезпечні дії – збирати інформацію чи влаштовувати диверсії.

У зоні ризику зазвичай опиняється молодь, люди у складних життєвих ситуаціях, зокрема із боргами чи залежностями.

Які схожі випадки вербування громадян викрила СБУ?

15 травня співробітники СБУ затримали двох агентів, які працювали на країну-агресорку. Чоловіки передавати координати українських позицій у Києві та Запоріжжі, а також збирали дані про розташування протиповітряної оборони у цих регіонах. Один їздив околицями столиці та вишуковував радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси Сил оборони України. Тоді як інший, працюючи водієм у поштовому відділені у Запоріжжі, під час службових маршрутів збирав інформацію про рух військових колон та геолокації підрозділів ЗСУ й передавав ці дані російським кураторам.

12 травня російського агента було затримано в Одесі – він також збирав інформацію про позиції ППО та передавав координати для ракетних ударів. Спецслужби його помітили через прокремлівські дописи у соціальних мережах.

СБУ спільно із Нацполіцією викрили 23-річну мешканку Одещини, які на замовлення російських спецслужб готувала теракт у Житомирі у будівлі ЗСУ. Слідство повідомляє, що ворожі спецслужби знайшли дівчину в одному телеграм-каналі, де та займалася розповсюдженням наркотичних і психотропних речовин.