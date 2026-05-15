Фігурантам повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо про російських агентів, яких викрила СБУ?

Служба безпеки України затримала ще двох агентів Росії, які здійснювали коригування повітряних ударів по Київській та Запорізькій областях. За даними слідства, обидва затримані були місцевими жителями, яких російські спецслужби завербували на основі їхніх проросійських поглядів.

Один із фігурантів, мешканець столиці, за завданням куратора відстежував розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони України. Для цього він пересувався околицями Києва та фіксував потенційні позиції ППО, позначаючи їх на цифрових картах.

Інший затриманий працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Під час службових маршрутів він збирав інформацію про рух військових колон та геолокації підрозділів ЗСУ, передаючи ці дані російським кураторам.

Контррозвідка СБУ задокументувала їхню діяльність і провела затримання. Під час обшуків у підозрюваних вилучили смартфони з доказами співпраці з ФСБ Росії.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за статтями державної зради та несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Як Росія вербує українців?

Російські спецслужби ФСБ і ГРУ вербують українців через інтернет, використовуючи обман, шантаж і фінансову вразливість. Їх залучають до диверсій, підпалів, терактів і збору розвідданих.

Найчастіше вербування відбувається через телеграм – "роботу", фейкові акаунти в соцмережах або навіть під виглядом українських правоохоронців. Завдання маскують під легкий підробіток або "швидкі гроші".

У зоні ризику:

молодь,

люди з боргами,

люди із залежностями,

люди зі складними життєвими обставинами.

Спершу обіцяють оплату, але згодом переходять до шантажу й погроз, використовуючи людей як одноразовий ресурс.

Що відомо про інших агентів, які працювали на користь ворога?

Служба безпеки України продовжує затримання російських агентів, які діяли в різних регіонах країни та коригували удари ворога або готували теракти. Усі вони працювали на спецслужби Росії і передавали розвіддані для ураження українських позицій.

В Одесі затримали чоловіка, який збирав інформацію про розташування української ППО та передавав координати для подальших ракетних ударів. Його завербували через соцмережі, а дані він пересилав через анонімні чати.

В іншому випадку на Одещині викрили 23-річну жінку, яка за завданням російських спецслужб готувала теракт у Житомирі. Її затримали під час підготовки вибухівки, наразі вона перебуває під вартою.

Також у Запоріжжі СБУ затримала ще одного коригувальника, який маскувався під літнього чоловіка та передавав ворогу інформацію про українські об'єкти.

Усім фігурантам загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.