Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Смотрите также Продал государство за 100 долларов: СБУ задержала российского агента

Что известно о российских агентах, которых разоблачила СБУ?

Служба безопасности Украины задержала еще двух агентов России, которые осуществляли корректировку воздушных ударов по Киевской и Запорожской областях. По данным следствия, оба задержанные были местными жителями, которых российские спецслужбы завербовали на основе их пророссийских взглядов.

Один из фигурантов, житель столицы, по заданию куратора отслеживал расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны Украины. Для этого он передвигался по окрестностям Киева и фиксировал потенциальные позиции ПВО, обозначая их на цифровых картах.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Другой задержанный работал водителем в почтовом отделении в Запорожье. Во время служебных маршрутов он собирал информацию о движении военных колонн и геолокации подразделений ВСУ, передавая эти данные российским кураторам.

Контрразведка СБУ задокументировала их деятельность и провела задержание. Во время обысков у подозреваемых изъяли смартфоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ России.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по статьям государственной измены и несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.

Как Россия вербует украинцев?

Российские спецслужбы ФСБ и ГРУ вербуют украинцев через интернет, используя обман, шантаж и финансовую уязвимость. Их привлекают к диверсиям, поджогам, терактам и сбору разведданных.

Чаще всего вербовка происходит через телеграм – "работу", фейковые аккаунты в соцсетях или даже под видом украинских правоохранителей. Задания маскируют под легкую подработку или "быстрые деньги".

В зоне риска:

молодежь,

люди с долгами,

люди с зависимостями,

люди со сложными жизненными обстоятельствами.

Сначала обещают оплату, но впоследствии переходят к шантажу и угрозам, используя людей как одноразовый ресурс.

Что известно о других агентах, которые работали в пользу врага?

Служба безопасности Украины продолжает задержание российских агентов, которые действовали в разных регионах страны и корректировали удары врага или готовили теракты. Все они работали на спецслужбы России и передавали разведданные для поражения украинских позиций.

В Одессе задержали мужчину, который собирал информацию о расположении украинской ПВО и передавал координаты для дальнейших ракетных ударов. Его завербовали через соцсети, а данные он пересылал через анонимные чаты.

В другом случае в Одесской области разоблачили 23-летнюю женщину, которая по заданию российских спецслужб готовила теракт в Житомире. Ее задержали во время подготовки взрывчатки, сейчас она находится под стражей.

Также в Запорожье СБУ задержала еще одного корректировщика, который маскировался под пожилого мужчину и передавал врагу информацию об украинских объектах.

Всем фигурантам грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.