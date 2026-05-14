Подозреваемым оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть на Харьковщине. Об этом СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Смотрите также: Регистрировал Starlink для оккупантов за деньги: мужчину задержали на Закарпатье

Что известно о российском агенте?

Служба безопасности Украины задержала 33-летнего уроженца Хмельницкой области, завербованного Россией. Он незаконно регистрировал терминалы связи для страны-агрессора.

Следователи установили, что после побега из воинской части, дезертир скрывался в арендованных квартирах в Киеве. В это время он искал в телеграмм-каналах "легких денег". В одном из чатов с ним связались российские спецслужбы, которые предложили быстрый заработок.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Выполняя, их заказ, предатель сначала зарегистрировал на себя станцию Starlink по реквизитам, которые ему предоставил куратор из спецслужб. Затем мужчина использовал свою знакомую, попросив оформить еще один терминал на себя.

За регистрацию одного Starlink ему обещали 100 долларов. В планах российского агента было зарегистрировать еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи, которые должна была использовать в военных целях страна-агрессор.

Что грозит госизменнику?

Сотрудники СБУ сорвали планы России и сумели задержать агента прямо в почтовом отделении, где он пытался зарегистрировать очередной Starlink. Украинские спецслужбы заблокировали все зарегистрированные мужчиной терминалы.

Киевская городская прокуратура заявила, что подозреваемый осознавал, для какой цели вооруженным силам страны-агрессора нужны системы связи. Starlink отключили на территории России, поэтому зарегистрированные терминалы оккупанты собирались использовать для координации боевых действий против украинских военных.

СБУ провела обыски по месту его жительства. Там обнаружили мобильный телефон с доказательствами работы на Россию. Следователи сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, в котором говорится о государственной измене в условиях военного положения. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как СБУ задерживает госизменников